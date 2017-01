Apesar de ilegal, aluguel de vagas de táxi ocorre livremente em Fortaleza

00:00 · 16.01.2017

O aluguel de vagas de táxi é vetado por lei municipal. Cabe à Etufor fiscalizar o setor ( Foto: Lucas de Menezes )

Para atuar como os chamados "taxistas rendeiros" - condutores que não detêm permissão da Prefeitura, mas pagam aluguel aos donos das vagas e circulam nos táxis -, em Fortaleza, é preciso desembolsar, em média, R$ 650,00 por semana. Apesar de proibido pela Lei Municipal 9.430/2008, o arrendamento de vagas de táxis ocorre há anos na Capital e segue ignorado pelo poder público. Esse tipo de aluguel, denunciam os rendeiros, é fruto da concentração de vagas entre poucos permissionários, que, segundo os condutores, fazem do serviço de transporte uma "máfia". A Prefeitura diz não reconhecer a existência formal de arrendamento.

Prática é considerada crime de fraude

Hoje, Fortaleza tem 4.886 táxis e uma população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2.609.716 pessoas, o que resulta em uma média de um veículo do tipo para cada 534 residentes. Ou seja, há déficit, pois a Lei Orgânica do Município determina a média de um táxi para cada 500 habitantes.

O esquema de arrendamento, conforme denunciam os rendeiros ouvidos pelo Diário do Nordeste, ocorre há mais de duas décadas. "É conhecido e ninguém age pra coibir", garante Luiz (nome fictício), um dos rendeiros entrevistados. A prática ilegal, explica, começa no processo de concessão de vagas, quando taxistas que já são permissionários conseguem novas oportunidades junto à Prefeitura, através do cadastro "laranjas" que são parentes ou conhecidos.

Permissionários de mais de uma vaga, esses proprietários que, em geral, não atuam no dia a dia como taxistas, alugam "o direito de circular nos veículos". Para isto, já chegaram a cobrar até R$ 800,00 por semana. Porém, enfatiza Pedro (nome fictício), outro rendeiro, "agora não há quem aguente pagar esse preço". O advento de outros serviços de transporte individual, como o Uber e o Táxi Amigo (atividades ainda não regulamentadas em Fortaleza), fez com que, sobretudo, em 2015 e 2016, o pagamento desse valor se tornasse impraticável.

Atividade

"Trabalho há 12 anos e já passei por três pessoas diferentes. O cara para quem eu trabalho agora, tem quatro vagas. Quando eu comecei, pagava R$ 120,00 por dia. Mas hoje é diferente. E eu tenho carro próprio. Aí fica um pouco mais barato", conta um dos rendeiros. Alguns destes profissionais afirmaram que, por terem veículos próprios, pagam um salário mínimo por mês (R$ 937,00) aos donos das vagas.

Nesse esquema, os rendeiros pagam o aluguel da vaga e ficam com o valor apurado nas corridas. Quando o carro pertence ao dono da vaga, esses condutores podem permanecem com os veículos por 24h e têm autonomia quanto à execução da jornada. Mas para conseguir pagar o arrendamento, garantem eles, a maioria tem jornadas que ultrapassam 12h de trabalho por dia, chegando até 16h.

Questionados sobre a facilidade para negociar este aluguel, os condutores dizem que, apesar de ilegal, o arrendamento não é feito de forma camuflada. Quem tem interesse nesse tipo de negociação, informam eles, basta se dirigir a um ponto de táxi que rapidamente consegue o contato de proprietários que arrendam os veículos e a vaga.

Todos os rendeiros entrevistados pelo Diário do Nordeste disseram que são cadastrados como motoristas auxiliares junto à Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). A Lei Municipal 9.430/2008 estabelece que cada permissionário tem direito a cadastrar um condutor auxiliar, para que, quando necessário, esses profissionais se revezem na atividade de direção.

A garantia deste cadastros é, para os rendeiros, "uma brecha que camufla a irregularidade". Um dos rendeiros ouvidos diz que está há oito anos neste mercado, neste tempo, foi abordado cerca de 10 vezes pela fiscalização. "Só pediram meus documentos. Mostrei que sou cadastrado como auxiliar e pronto. Como a vaga é uma permissão pública, acho que deveria ter mais rigor. Só o permissionário deveria poder dirigir e a fiscalização deveria ver isso", opina. O Diário do Nordeste procurou o Ministério Público Estadual do Ceará (MP-CE) para saber se há denúncias na instituição ou investigações em curso sobre esse tipo ação. O MP-CE informou apenas que não há nenhum procedimento do tipo tramitando na instituição.

Já o presidente dos Sindicato dos Táxis, Vicente de Paula Oliveira, disse que "a lei permite a existência do condutor auxiliar e é isso que os taxistas usam". Vicente afirmou que a definição do valor a ser pago é feita entre as partes envolvidas e "não há mais pagamento de taxas exorbitantes como havia antigamente".

Proibição

O chefe de fiscalização da Etufor, Alessandro Gaspar, informou que Fortaleza tem 3.527 condutores auxiliares cadastrados. Ele ressaltou que o órgão "não reconhece tal prática de arrendamento e que o Município proíbe a participação de permissionários já contemplados em novas licitações e não é permitido a nenhum permissionário possuir mais de uma vaga".

Questionado se, devido à maneira como os arrendamentos ocorrem, há dificuldade de fiscalização por parte do poder público, o chefe da fiscalização reafirmou que a Etufor "não tem conhecimento sobre nenhum processo formal de arrendamento e que a divisão de fiscalização age para proibir que pessoas não autorizadas operem no sistema de táxi". Ele disse ainda que a Etufor não recebeu, em anos anteriores, denúncias sobre o assunto.

Fique por dentro

Investigação, através de CPI, não foi aprovada

O arrendamento de táxis em Fortaleza, foi, em 2016, motivo de pronunciamento e denúncias na Câmara Municipal em Fortaleza (CMFor). Em março, o ex-vereador Deodato Ramalho (PT) cobrou esclarecimentos à Etufor. Em junho, ele anunciou em plenário que ingressou com requerimento solicitando a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a prática irregular de aluguel das vagas de táxi.

Para que ocorra a instalação de uma CPI na CMFor é necessário a assinatura de pelo menos 15 vereadores, o equivalente a um terço dos parlamentares. Na época, explica Deodato - que hoje está sem mandato parlamentar - apenas 11 vereadores se dispuseram a assinar a solicitação. Por isso, o procedimento não foi aberto. "A chegada do Uber em Fortaleza provocou uma reação dos taxistas e também uma série de denúncias de muitos rendeiros. Baseados nisso tentamos iniciar uma CPI, mas não conseguimos. Essa grande ' caixa-preta' continua", afirma Deodato.

Na legislatura passada, o ex-vereador também apresentou um projeto de lei (228/2016) que estabelece a obrigatoriedade da identificação biométrica dos taxistas da Capital. A proposição segue tramitando na CMFor.