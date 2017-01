Animais peçonhentos causam 31 acidentes

00:00 · 28.01.2017

O número de acidentes com animais peçonhentos do Ceará em 2017 já chega a 31. Segundo dados da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), há registros em municípios das diferentes regiões, revelando que os perigos ocorrem indistintamente em ambiente urbano, no sertão, nas serras e no litoral.

No ano passado, foram registrados 4.081 casos com nove mortes. Do total, 1.889 foram em Fortaleza, conforme o boletim de Doenças de Notificação Compulsória do Núcleo de Vigilância Epidemiológica da Coordenadoria de Promoção e Proteção à Saúde. Em 2015, foram 3.976 acidentes registrados.

Conforme a Sesa, a melhor forma de evitar os acidentes com cobras, escorpiões, aranhas e outros bichos peçonhentos é a prevenção. Os animais peçonhentos gostam de ambientes quentes e úmidos e são encontradas em matas fechadas, trilhas, próximo a residências com lixo acumulado, onde proliferam os ratos, dentro das casas, onde entram para se aquecer e procurar alimento.

Durante todos os dias do ano, é preciso ter cuidado com os animais peçonhentos. Quem trabalha no campo, precisa usar botas ou perneiras, além de evitar colocar as mãos em tocas, montes de lenha, folhas e cupinzeiros