Analgésicos são feitos com veneno de animais

01:00 · 12.01.2017

Existem 35 espécies da cobra Cascavel no mundo; no Nordeste, encontramos apenas a Crotalus durissus cascavella, alvo da pesquisa cearense

Pesquisadores da Universidade Estadual do Ceará (Uece), em parceria com a empresa cearense Genpharma, desenvolveram novos analgésicos para o tratamento de dores neuropáticas a partir de substâncias da biodiversidade do Nordeste. A pesquisa, com início em 2009, está em fase final dos testes em animais e já aponta para anestésicos com potência analgésica sobre a dor de cerca de 100 a 200% superiores à da morfina.

Para o professor e pesquisador da Uece e consultor da Genpharma, Krishnamurti Carvalho, o resultado do estudo são dois biofármacos obtidos por síntese a partir da telocinobufagina, uma substância do veneno do anfíbio Rinhella jimi, popularmente conhecido como sapo-cururu, e pelo veneno da serpente Crotalus durissus cascavella, a cobra Cascavel.

"Nós usamos nossa biodiversidade do Semiárido, que é muito rica, para desenvolver esses compostos. E descobrimos efeitos muito importantes", comemora o pesquisador.

Além de mais potentes, esses medicamentos também não apresentaram os graves efeitos colaterais da morfina, tais como dependência, depressão respiratória e euforia, uma vez que não são desenvolvidos a partir do ópio. "Esses analgésicos foram isolados naturais. Hoje temos analgésicos sintéticos", explica o professor.

Testes

O próximo passo é o teste em humanos, que deve acontecer no fim de 2018. Carvalho acredita que, em 2020, os medicamentos serão liberados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a produção. Enquanto isso, eles já estão em processo de patente no Brasil, Estados Unidos, Europa e Japão. "Eles apresentaram propriedades que permitem o desenvolvimento de novos fármacos a partir de pequenas moléculas obtidas através de uma síntese fácil, rápida e mais barata", justifica o responsável pela pesquisa, Krishnamurti Carvalho. Outro ponto considerado positivo foi a parceria público-privada, que aconteceu a partir da união da Genpharma - empresa cearense criada em 2005 para desenvolver novos fármacos - e a Uece.

"Essa cooperação permite que os parceiros possam chegar a um patamar como esse. Temos a rapidez da empresa privada e know how da universidade", comemora ele, que orientou a equipe de seis pesquisadores da Uece e da Rede Nordeste de Biotecnologia (Renorbio). A pesquisa também rendeu teses de doutorado que serão apresentadas.

Financiamento

A pesquisa ainda contou com financiamentos da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), sendo um dos poucos projetos do Nordeste a ser agraciado com a subvenção federal. A segunda fase foi apoiada também pelo Programa de Apoio à Inovação Tecnológica nas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado do Ceará (Tecnova-CE) e da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap).

"Foi fundamental esse apoio. Concluímos essa fase com sucesso graças a esses investimentos. É uma nova mentalidade que o Brasil está atingindo e temos orgulho em desenvolver a biotecnologia no Estado", comemora Carvalho.