Ampliação da CE-010 tem 1ª etapa concluída

00:00 · 12.01.2017 por Leda Gonçalves - Repórter

De acordo com o DER, a rodovia CE-010 servirá como rota de caminhões que fazem o transporte de cargas pesadas entre os portos do Mucuripe e Pecém ( FOTO: THIAGO GADELHA )

Após anos de cobrança por parte da população local e de quem costuma trafegar até o Porto das Dunas, a duplicação da CE-010, antiga estrada da Sabiaguaba, começa a se tornar realidade. Quem transita pela área já pode utilizar o primeiro trecho concluído pelo Departamento Estadual de Rodovias (DER) e que vai do viaduto da CE-025, na Avenida Maestro Lisboa, até a Ponte sobre o Rio Cocó (Sabiaguaba), no Caça e Pesca.

Quando tudo ficar pronto, a via terá 13,1 quilômetros de extensão e ligará a Sabiaguaba até o Anel Rodoviário do Eusébio, na CE-040. A previsão é entregar a obra em julho deste ano. Atualmente, os trabalhos, sob a responsabilidade da empresa Lomacon/Copa, estão com 70% realizados. O investimento é da ordem de R$ 54,2 milhões, do governo federal. A via também aliviará o tráfego intenso nas BR-116 e BR-222.

A novidade é comemorada pela professora universitária, Maria Juliete Pereira, que mora no Papicu e tem imóvel em residencial no Porto das Dunas. "Praticamente toda a semana tenho que fazer esse percurso e agora ficou muito mais fácil e nem preciso utilizar a Avenida Washington Soares", afirma. De acordo com o DER, a rodovia CE-010 servirá como rota de caminhões que fazem o transporte de cargas pesadas entre os portos do Mucuripe e Pecém. Além disso, o trecho impactará diretamente no deslocamento e acesso ao Polo Industrial e Tecnológico da Saúde (Pits), em instalação no bairro Precabura, no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza.

Atrasos

Durante esse tempo, os serviços na rodovia sofreram vários atrasos. A previsão de entrega era para dezembro de 2014, passou para julho de 2015. Entre os entraves, a maior dificuldade foi com as desapropriações. O DER informa que agora as frentes de serviço se concentram do viaduto até a CE-040 (Eusébio). O Anel Viário do Eusébio cruza a BR-116 (Itaitinga), passando ainda pela CE-060 (Maracanaú), CE-065 (Maranguape) e BR-020 (Caucaia), indo até Avenida Mister Hull (BR-222) e faz parte do Plano de Logística de Transporte do Porto do Pecém. A obra, associada à CE-010, ligará aquele terminal portuário ao Porto do Mucuripe, via Ponte da Sabiaguaba. O Anel Viário tem uma extensão de três km por dentro do município de Eusébio.