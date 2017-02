Amigos se unem para limpar ruas da cidade

00:00 · 04.02.2017

O Grupo Amigos da Rua promove hoje, às 16h, uma caminhada no bairro Aldeota, em Fortaleza, para alertar sobre os cuidados com a limpeza das ruas. O ato tem início na Rua Leonardo Mota, na altura do Shopping Center Um, passando pelo entorno do Shopping Aldeota com destino à Rua Barbosa de Freitas e finalizando na Avenida Padre Antônio Tomás. A justificativa para a escolha do trajeto está relacionado a quantidade de lixo acumulado nessas áreas.

Para chamar a atenção dos moradores e transeuntes, os idealizadores orientam que os participantes da caminhada estejam vestidos com blusa branca e levem uma vassoura que deve auxiliar na limpeza das ruas. O Grupo garante a entrega de luvas, máscaras e sacos plásticos para que a coleta da sujeira seja realizada de forma segura.

A universitária Maria Carolina Pontes, 19, ressalta que os cuidados com a limpeza não devem ser atribuídos somente ao poder público. "Nossa parte tem que ser feita porque manter uma cidade limpa não é só responsabilidade do governo", avalia.