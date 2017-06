AMC tem até esta quinta para responder ao MPF

00:00 · 13.06.2017 / atualizado às 00:13 por João Lima Neto - Repórter

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) tem até esta quinta-feira (15) para apresentar defesa sobre a utilização das câmeras de videomonitoramento em fiscalizações. Em maio deste ano, o Ministério Público Federal no Ceará (MPF-CE) ingressou com ação, na Justiça Federal, para suspender a fiscalização de trânsito e o registro de autuações pelos equipamentos devido à invasão de privacidade ocasionada pelos equipamentos. Para o MPF, além de não estarem regulamentados pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), os equipamentos utilizados na Capital permitem a invasão da privacidade e da intimidade de condutores e passageiros, violando direitos assegurados na Constituição Federal.

Conforme o superintendente da AMC, Arcelino Lima, o órgão está seguindo o que a lei permite em prol da mobilidade urbana da Capital. "Estamos evitando falar isso de forma contundente. Vamos apresentar os argumentos na Justiça. Recebemos a intimação na sexta-feira passada e temos até esta quinta-feira para poder apresentar nossa posição. Com toda segurança estamos fazendo o que a Lei determina e que estamos favorecendo de um ampla forma a mobilidade da cidade", assegura. Ainda segundo o gestor da AMC, o sistema de videomonitoramento é comum em outros órgãos, como a Polícia Rodoviária Estadual do Ceará (PRE) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). "Estamos aguardando o dia para publicar essa questão. A Justiça terá consciência que não só a AMC, mas também a PRE e PRF, utilizam esse equipamento de forma correta". Arcelino Lima diz que a defesa deve ser entregue ainda nesta quarta-feira (14) por conta do feriado do 15 de junho.

Privacidade

Na ação, o MPF argumenta que, diferente do que prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não houve no País a regulamentação dos tipos de equipamentos audiovisuais para comprovar infrações de trânsito nas vias dentro das cidades.

Em junho do ano de 2015, uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (CTB) - Resolução nº 532 - permitiu a fiscalização por câmeras de monitoramento em vias urbanas, sem que houvesse a devida regulamentação dos equipamentos a serem utilizados pelos órgãos.

A AMC está utilizando equipamentos de alta definição na fiscalização do trânsito. Das salas de monitoramento, os agentes da autarquia conseguem visualizar com precisão o que motoristas e passageiros fazem dentro dos carros, graças aos equipamentos que permitem zoom de até 20 vezes e alcance de 400 metros no registro de imagens. Autor da ação ajuizada pelo MPF, o procurador da República Oscar Costa Filho afirma que o videomonitoramento realizado pela AMC "afronta os direitos fundamentais relativos à intimidade e à vida privada" previsto na Constituição. O artigo 5º da CF considera invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de violações a essas garantias