Ambulantes descumprem acordo e lotam ruas do Centro

00:00 · 22.12.2016 / atualizado às 07:17

O número de ambulantes no entorno da Av. José Avelino, no Centro de Fortaleza, tem aumentado nesses dias que antecedem as festas de fim de ano, e o acordo dos feirantes com a Prefeitura- de montar barracas das 19h de quarta-feira até 7h de quinta-feira, e das 19h do sábado até 11h do domingo - vem sendo descumprido. Ontem, dezenas de vendedores ocupavam a área, tomando, inclusive, parte das vias, como a Conde D'Eu, gerando impacto no tráfego.

O descumprimento tem gerado tensão entre ambulantes e os fiscais. Além da ocupação, os feirantes que operam dentro dos shoppings e galpões, reclamam da vantagem que os ambulantes têm em vender diretamente na rua e da bagunça ocasionada onde eles se instalam.

As ruas General Sampaio, Liberato Barroso e Guilherme Rocha também estão lotadas de ambulantes. Helena Lima mantém uma loja há 20 anos na Rua Guilherme Rocha, no Centro, está desanimada com a situação e critica a falta de fiscalização. "É injusto pagarmos tantos impostos e eles terem as mesmas condições de trabalho, sem seguirem as leis. Vemos a fiscalização alguns dias, mas depois eles retornam para o mesmo local". Outra lojista, que preferiu não se identificar, revela que se sente prejudicada. "O cliente acaba não entrando na loja, pois ele tem uma gama muito grande de opções na rua e com um preço bem abaixo de mercado. Muita gente também deixa de entrar nas lojas porque as calçadas estão completamente ocupadas".

Fluxo

Há mais de 4 anos no local o vendedor, Glaudemir de Lima, admite que os ambulante acabam prejudicando o trânsito e o fluxo de pedestres, mas defende que muitos pais de família dependem dessas vendas para conseguir o salário do mês.

"Tentamos afastar as mercadorias, mas realmente é complicado. Nossa intenção não é prejudicar ninguém, apenas vender nossas mercadorias", afirma o ambulante, que já teve seus produtos apreendidos mais de três vezes por fiscais.

A procura intensa pelos presentes de Natal ocasionou o aumento do número de ambulantes na feira da José Avelino. O vendedor Lucas Silva chegou ao local em novembro e comemora as vendas neste período do ano. "Trabalhava em outro local e fui chamada para cá. Apesar do grande número de ambulantes, conseguimos ter um bom relacionamento e evitar brigas por espaços", conta.

Segundo o titular da Secretaria Regional Centro (Sercefor), Ricardo Sales, um replanejamento da fiscalização no local está em desenvolvimento. "Uma das grandes dificuldades é o aumento substancial de feirantes. Quando os ambulantes invadem as ruas de forma desordenada, eles acabam prejudicando o trânsito, fluxo de pedestres e o acesso aos equipamentos e pontos turísticos do local", defende o gestor.

Outro problema é unir a agenda da fiscalização, Guarda Municipal e Polícia Militar para realizar uma operação mais intensa no local. "Inicialmente, a abordagem é educativa. Passamos solicitando que eles parem a venda, e caso seja necessário fazemos a apreensão de mercadoria. A fiscalização no Centro é realizada atualmente por 120 homens, durante todos os dias da semana, diuturnamente e intensificada nos dias de feiras regulamentados", explica Ricardo Sales.

Há cerca de 3 mil ocupantes regulares no Centro, diz o gestor. "Não podemos simplesmente expulsá-los, devemos debater o tema com a sociedade e poder público e, principalmente, encontrar um novo local parar eles se instalarem e assim criar um novo centro comercial".

Conforme a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), agentes do órgão e da Guarda Municipal atuam no Centro para coibir irregularidades e garantir a desobstrução viária. "O trabalho é contínuo e será mantido até que haja maior conscientização da população acerca do respeito às regras básicas de convivência urbana", diz a nota. Em janeiro, a atuação será intensificada, com a operação Tolerância Zero.

Ocupação

Espaço público

Além dos vendedores que costumam armar barracas na Feira da José Avelino estarem no local em dias e horários diferentes do combinado, outros ambulantes têm se instalado em diferentes espaços do Centro da Cidade; a iniciativa, dizem eles, é uma forma de sustento FOTOS: FABIANE DE PAULA