Alunos de escola pública realizam plantio no Cocó

Estudantes da Escola Municipal Luís Costa tiveram aula de campo como atividade alusiva à Semana Nacional do Meio Ambiente ( Foto: José Leomar )

A primeira ida ao Parque do Cocó foi um transporte à casa da avó em Itarema, a cerca de 204km da Capital, de onde "gosta tanto". Aos 10 anos, a memória de Rayane dos Santos ainda é fresca, mas já repleta de saudade de "plantar sementinhas e tirar fruta do pé", atividade tão rara para quem vive na cidade grande. Na manhã de ontem, porém, as mãos se sujaram de terra novamente ao fincarem no Parque uma das 40 mudas de plantas nativas no solo pelos estudantes da Escola Municipal Luís Costa, que tiveram a aula de campo como atividade alusiva à Semana Nacional do Meio Ambiente.

Ao longo da semana, cerca de 400 estudantes de cinco escolas públicas da Capital realizarão passeios pela reserva ambiental, onde deixarão fixadas placas com os nomes das instituições que plantaram as centenas de mudas de Xixá, Ipê, Jucá, Timbaúba e outras diversas espécies nativas, renovando a flora no coração verde de Fortaleza. "A gente já trabalha sempre com assuntos sobre reciclagem, lixo e conscientização ambiental, então trazê-los aqui é um complemento, uma forma de fazer com que disseminem esse conhecimento à família e aos colegas", afirma a coordenadora pedagógica da escola, Carmênia de Paula.

A aliança entre teoria e prática percorre também a trilha explorada pelas crianças, guiadas por um monitor e pela curiosidade de saber os nomes de cada árvore, que animais vivem no mangue e "qual o nome daquele macaquinho ali" de olhos atentos à movimentação e ao volume alto das vozes empolgadas. "Nada melhor para a preservação da natureza do que as boas práticas ambientais começarem a partir da infância. Por isso, trazemos alunos do ensino fundamental, para logo aprenderem a cuidar da fauna e da flora", analisa o secretário estadual do Meio Ambiente, Arthur Bruno, que acompanhou o trajeto dos estudantes.

Segundo o titular da Sema, a educação ambiental deve ser expandida também para as comunidades que vivem no entorno do Parque do Cocó, regulamentado com 1.571 hectares no último domingo (4). "No segundo semestre, quando as chuvas cessam, a situação aqui é preocupante. Há muitos incêndios, porque a população vem queimar lixo aqui dentro", lamenta Bruno.

A consciência sobre a "conexão das pessoas com a natureza", tema da Semana do Meio Ambiente 2017, porém, muitas vezes já nasce madura. "Eu nunca tinha plantado uma árvore, foi muito divertido. A próxima vou plantar no quintal lá de casa!", conta Lara Beatriz, 10, endossada pela colega de turma, Rayane: "Se a gente não tiver árvore, a natureza morre, e a gente também", reflete, com sabedoria invejável para a pouca idade. Daqui a alguns meses, ambas pretendem voltar para ver o quanto as mudas que plantaram na trilha do Parque cresceram.

Ser do Bem

A trilha e o plantio das árvores integra a programação do Projeto Ser do Bem, parceria entre a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) e a construtora C.Rolim. "Nós, como pais e educadores, precisamos orientar as crianças a fazer o que não fizemos. Não sabíamos que estávamos lidando com recursos finitos, e, agora que temos essa consciência, é preciso transmiti-la ao nosso futuro", reflete a diretora comercial da empresa, Ticiana Rolim. Nos próximos quatro anos, até 40 mil mudas devem ser plantadas pela iniciativa na cidade. No próximo sábado, das 8h às 12h, uma programação de trilhas, workshop de horta doméstica e atividades físicas será ofertada gratuitamente ao público no Parque do Cocó, próximo ao anfiteatro do local.

Inauguração

O governador Camilo Santana inaugura hoje, às 8h30, a Barragem de contenção de cheias do Rio Cocó. A barragem tem a função de reter o excedente de água nos períodos chuvosos, realizando o controle de vazão do rio para evitar alagamentos. Estão sendo beneficiadas 8.315 famílias, residente em todos os bairros de Fortaleza que ficam às margens do Rio Cocó, no trecho entre a Avenida Valparaíso, no Conjunto Palmeiras, e a Avenida Sebastião de Abreu, situada no bairro Cocó.

A barragem foi projetada para funcionar com as três comportas abertas, e tem capacidade máxima de acúmulo de 6 milhões e 400 mil de metros cúbicos de água. A intervenção conta com investimento de mais de 65 milhões de reais e faz parte do projeto Rio Cocó, da Secretaria das Cidades. (Colaborou Theyse VIana)