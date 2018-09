Alunos da Unifor realizam feira

01:00 · 14.09.2018

Nos últimos anos, o mercado de trabalho vem sofrendo mudanças evidentes e, com isso, aumentam as incertezas em relação a uma colocação profissional. Assim, mediante este cenário, adaptar-se, realizar um planejamento de carreira e se preparar a cada dia tornou-se indispensável. E partindo dessa realidade, um grupo de estudantes concludentes da Especialização em Psicologia Organizacional e do Trabalho da Pós-Unifor promovem, como trabalho de conclusão de curso, o projeto "Impacta Jovem", uma feira de empregabilidade que levará palestras, oficinas e outras atrações relacionadas a temáticas aos jovens do Cuca Jangurussu, no próximo dia 15 de setembro.

A Feira tem o objetivo de realizar orientação profissional com cerca de 90 jovens entre 17 e 29 anos, oferecendo um contato eficaz a partir de ferramentas de orientação de carreira. A ação contará com a realização de duas palestras, uma que trata sobre orientação profissional e outra sobre histórias de superação, além de três oficinas: "Jogo de Tabuleiro Humano - Aprendendo sobre o meu currículo na prática", "Prazer em Conhecer a Si Mesmo: Trabalhando o Autoconhecimento" e "Como trabalhar para si: O primeiro passo para se tornar empreendedor".

"O objetivo da nossa ação é Impactar para Transformar. Na Pós-Unifor, fomos orientados a produzir um artigo ou ação de impacto no nosso TCC, e a equipe pode observar essa realidade e, assim, decidimos realizar uma ação que pudesse impactar positivamente na sociedade, além de mostrar histórias de superação de pessoas que já passaram por uma realidade similar a desses jovens", explica Sara Carvalho, uma das alunas organizadoras da Feira.

A professora Patrícia Passos, orientadora dos alunos, explica que o curso sempre procurou orientar que os alunos desenvolvessem ações como esta.

"O Cuca já desenvolve um ótimo trabalho social, então essa parceria entre eles vai trazer bons resultados. A Universidade também é extensão, então sempre devemos pensar em ações que vão além e que trazem benefícios para a sociedade como um todo", explica a professora Patrícia Passos.

O projeto Impacta Jovem é desenvolvido como TCC de Impacto pelos alunos Aline Florentino, Aurinéia Sousa, Hellen Oliveira, Natiane Araújo, Rafaela dos Santos, Sara Carvalho, Vicente de Paulo, Isabela Fontenele, Renata Lima, Herliene Cardoso, Leonardo Meireles e Polyonara Monalisa.

Programação

9h - Palestra de Abertura - Orientação Profissional

Oficina 1 - Jogo de Tabuleiro Humano - Aprendendo sobre o meu currículo na prática (Turma I: 10h/Turma II: 14h)

Oficina 2- Prazer em Conhecer a Si Mesmo: Trabalhando o autoconhecimento (Turma I: 10h/Turma II: 14h)

Oficina 3 - Como trabalhar para si mesmo: o primeiro passo para se tornar empreendedor (Turma I: 10h/Turma II: 14h)

16h15 - Palestra de Encerramento - História de Superação

Durante todo o evento

Stand ISBET (balcão de atendimento e cadastro de jovens para concorrer a futuras vagas)

Atrações adicionais (dança, teatro, grafite)