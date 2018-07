Alunos da Unifor ganham 16 prêmios

01:00 · 17.07.2018

Dezesseis estudantes dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Universidade de Fortaleza (Unifor) foram premiados, em diversas categorias, na Expocom Nordeste 2018 - Exposição de Pesquisa Experimental em Comunicação, que este ano foi realizada, entre os dias 4 e 7 de julho, em Juazeiro da Bahia, na Universidade do Estado da Bahia (Uneb). O congresso teve como temática "Desigualdades, Gênero e Comunicação".

O evento foi realizado em paralelo ao XX° Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste. Os alunos vencedores da etapa regional agora se preparam para a etapa nacional, que acontecerá de 2 a 8 de setembro, na Universidade da Região de Joinville, Santa Catarina.

De acordo com o professor de fotografia dos cursos de Publicidade e Propaganda e Jornalismo da Unifor, Jari Vieira, a participação da Universidade na Expocom demonstra que os cursos estão entre os melhores do Brasil. "Dessa vez tivemos uma participação expressiva com 16 prêmios em 16 diferentes categorias, é interessante porque demonstra que os alunos e professores dos cursos de Comunicação da Unifor desenvolvem bons trabalhos em diversas áreas e que estamos entre os melhores cursos de Comunicação do País", enfatiza.

Os cursos de Comunicação Social da Unifor concorreram em 34 categorias. O professor destaca ainda a participação dos alunos que ficaram entre os melhores do Nordeste. "Vale ressaltar que só de passar na etapa regional o aluno já está entre os melhores da sua região. Não é premiado só quem fica em primeiro lugar, mas todos que foram representar a Universidade e apresentar seus trabalhos", afirma.

Conquistas

Egressa do curso de Jornalismo, Fernanda de Façanha, ganhou o prêmio de melhor livro-reportagem com o trabalho "O Grafite e a Comunicação na cidade", que teve orientação da Coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda, Alessandra Oliveira.

"Comecei a estudar a cidade no Jucom, grupo de pesquisa da Unifor, lá me interessei pelas diversas intervenções urbanas, como o grafite, isso me abriu os olhos para diversas pesquisas. O livro foi meu trabalho de conclusão de curso, por meio dessa pesquisa consegui também entrar no Mestrado em Comunicação. A orientação com a professora Alessandra começou em 2016.