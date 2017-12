Além de direito básico, família é desejo nobre de milhares

01:00 · 20.12.2017

A vida inteira tem sido como uma gestação invertida. Se, há 21 anos, Jaqueline Priscila dos Santos aguardou nove meses para vir à luz, ela, agora, é quem gesta o próprio renascimento - e, ainda assim, o parto não tem data para acontecer. Jaque, como é conhecida na Casa de Apoio Sol Nascente, onde mora há seis anos, é a mais velha entre as 17 crianças e adolescentes que vivem lá à espera de adoção - como que aninhando no ventre e em cada membro do corpo à espera pelo que transcende o título de direito básico e se traveste de um desejo mais que nobre: uma família.

A espera por "carinho, atenção, pai, irmão, mãe...", assim mesmo, quase sempre reticente na fala da estudante, acompanha também cerca de oito mil crianças e adolescentes brasileiras, de acordo com dados do Cadastro Nacional de Adoção (CNA), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). No Ceará, atualmente, estima-se que existem cerca de 1.200 pessoas vivendo em abrigos em todas as regiões. Conforme o CNJ, entretanto, somente 135 estão disponíveis para adoção.

Jaque está entre eles desde os 15 anos, quando o abrigo em que era acolhida em Guaratinguetá, São Paulo, foi fechado e ela precisou ser transferida para Fortaleza. Mudou-se, então, para a Terra do Sol e fez morada entre os muros do Condomínio Espiritual Uirapuru, complexo em que funciona a Casa de Apoio Sol Nascente, no bairro Castelão - o mesmo onde fica a escola pública em que estuda para "ser médica e cuidar de pessoas com HIV", um dos muitos planos que a habitam.

Apesar de nunca ter feito parte de uma, a estudante tem na ponta do sorriso largo e fácil a formação de família com a qual sonha todos os dias. "Eu queria ganhar uma família. Uma nova! Eu ficaria muito feliz", exclama, com a simplicidade de uma dicção alterada pela paralisia cerebral que teve, ainda na infância - episódio que tirou dela o movimento das pernas e deixou no lugar um punhado de dias, horas e anos a mais de espera para ser inserida em uma nova família.

Incompleta

O sonho e o aguardar diário, aliás, são compartilhados com a colega de quarto A.B., cuja postura tão firme quanto madura mascara os 11 anos cronológicos de vida. Moradora da Sol Nascente desde abril do ano passado, quando escapou dos maus tratos de uma tia para "brincar, abraçar, beijar, cheirar e dar o maior carinho" aos pequenos com quem convive, A.B. Até "gosta de todas as tias" que trabalham no abrigo, e até carrega no pescoço uma das metades de um coração - a outra, complemento do "best friend", garante, está com a melhor amiga-irmã. Entretanto, o real sentimento de família, ela confessa, continua incompleto.

"Meu sonho é sair do abrigo, é isso que eu peço a Deus. Ter uma mãe, um pai e um irmão. Mais novo.", especifica a dona de uma vida breve, mas suficiente para guardar experiências das quais nem o espelho a permite esquecer. "Minha mãe foi pegar uma bila do meu tio, e não soltou quando ele mandou. Aí ele jogou uma pedra e, em vez de pegar nela... Eu defendi minha mãe", relembra, enquanto o único olho que escapou à lesão lacrimeja de saudade da mulher que, anos depois do episódio, viu morrer, deixando-a orfã.

Apesar da aparente maturidade, o pedido de Natal pelo qual espera - além do óbvio por novos pais - é tão simples quantos os desejos de qualquer criança. "O Natal dos meus sonhos... O que eu amo mais é uma piscina, então é ir pra um parque. Com todos daqui!", empolga-se.

