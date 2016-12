Água: Estado inaugura novo sistema

00:00 · 27.12.2016 / atualizado às 00:55

O complexo tem 10 motobombas de 240 metros de extensão cada, que podem transferir, juntas, 8 mil litros de água por segundo ( FOTO: JOSÉ LEOMAR )

Um novo sistema de captação pressurizada de água para tratamento poderá ser aplicado na Estação de Tratamento de Água (ETA) do Açude Gavião, em Pacatuba e Itaitinga, hoje com 81,07% da capacidade, segundo a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará (Cogerh). O equipamento faz parte do Plano de Segurança Hídrica da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e foi inaugurado pelo Governo do Estado na manhã desta segunda (26). Ele será utilizado em caráter preventivo se houver uma crise de abastecimento na Capital cearense.

O complexo de Captação Pressurizada tem 10 motobombas de 240 metros de extensão cada, que podem transferir, juntas, 8 mil litros de água por segundo dos pontos mais profundos do reservatório para um dique, um tipo de "piscina" que permite a passagem da água para a Estação através da força da gravidade. Caso seja necessário, nove motobombas flutuantes serão ligadas, permanecendo uma inativa como aparelho reserva.

Conforme o governador Camilo Santana, foram investidos R$ 6,8 milhões na intervenção, oriundos da tarifa de contingência cobrada pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). O órgão também executou a obra. "É uma das medidas de segurança para minimizar um possível desabastecimento. Hoje, já podemos economizar 300 litros por segundo com o reúso da água da lavagem dos filtros da ETA Gavião", afirma, referindo-se a outra obra, acionada em setembro.

Reservatórios

Além disso, o chefe do Executivo destaca que 42 novos poços devem ser inaugurados no Pecém, em janeiro próximo, para abastecer o Complexo Portuário e a Siderúrgica, como medida para preservar os reservatórios que abastecem a Capital. "Nesta quinta-feira, também vamos inaugurar o sistema de uso de toda a água do açude Pacajus, que tem quase 30 milhões de m³. Se precisarmos, vamos secá-lo para que não haja falta de água em Fortaleza e na Região Metropolitana", aponta.

Já os chamamentos das obras de dessalinização da água do mar e do reúso do esgoto de Fortaleza para abastecer o Porto do Pecém devem ficar para 2017. Questionado sobre outra obra aguardada pelo Ceará, a conclusão da transposição do rio São Francisco, Camilo diz que a previsão para divulgação do resultado do Regime Diferenciado de Contratação, espécie de contrato emergencial, é dia 15 de janeiro. Assim, as obras podem ser retomadas já em fevereiro e durar sete meses.

O presidente da Cagece, Neuri Freitas, explica que a ETA Gavião tem capacidade para tratar 10 m³/s, mas opera, atualmente, com 7,1 m³/s, suficientes para abastecer a RMF. Desta forma, o novo sistema de pressurização só deve ser ligado caso o volume do açude baixe para menos de 80%. "Se o volume baixar, deixamos de ter água entrando na ETA. Então, as motobombas poderão puxar a água da parte mais funda do açude para manter o nível, evitando o desabastecimento", acrescenta.

Para o titular da Secretaria de Recursos Hídricos (SRH), Francisco Teixeira, o novo sistema funciona como precaução contra a seca ou imprevistos operacionais, uma vez que o Gavião é abastecido por águas do rio Pacoti e dos açudes Pacajus, Orós e Castanhão, percorrendo uma longa tubulação até seu destino. "O dique é um dispositivo de segurança que talvez nem precise ser usado. Mas, se por algum desses problemas, o volume cair alguns centímetros e a vazão passar para 6,5m³/s, o abastecimento de Fortaleza será comprometido", afirma.

Teixeira garante que, se não recebesse aporte de outros mananciais, o Gavião teria água para abastecer a Região Metropolitana por 40 dias. Ele endossa o desafio de atingir a meta de 20% de redução no consumo hídrico em todo o Estado. Segundo o governador Camilo Santana, o planejamento de novas ações que garantam o abastecimento para uso humano no Ceará deve ser feito a partir do prognóstico da quadra invernosa 2017, a ser divulgado no dia 18 de janeiro pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). (Colaborou Nícolas Paulino).