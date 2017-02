Agentes vão visitar crianças nas residências

00:00 · 07.02.2017

As crianças cearenses de 0 a 3 anos de idade vão receber uma atenção maior da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc). Professores e universitários irão desempenhar a função de Agente de Desenvolvimento Infantil (ADI) dentro do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (Padin). Inicialmente, a ação deve ser aplicada em 36 municípios. Os agentes de educação vão atuar com visitas semanais nas residências de áreas mapeadas pelo governo estadual como sendo violentas e de vulnerabilidade para crianças. A estrutura é semelhante ao praticado pelos agentes de saúde no Estado.

Cerca de 500 profissionais das redes públicas de ensino municipal e estadual estão reunidos desde ontem no Hotel Oásis Atlântico, em Fortaleza, para o treinamento que prossegue até a próxima sexta-feira.

Conforme o secretário de Educação do Estado, Idilvan Alencar, as cidades que vão receber o projeto foram escolhidas através de uma levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). O governo analisou as cidades com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e vulnerabilidade social. "Nós entendemos que essa faixa etária é importante para formação e merece atenção. Os agentes vão orientar os pais. Trouxemos experiências exitosas do Chile e Estados Unidos com pessoas especializadas na área de educação", declarou o titular da Pasta.

Segundo a coordenadora do eixo de educação infantil, Benildes Uchôa, a formação do ADI terá duração de 40 horas. O cronograma de capacitação tem como objetivo aprofundar os conhecimentos dos professores de educação infantil em temas sobre as relações família e criança, a aprendizagem e o desenvolvimento infantil. A gestora conta que a formação dos profissionais acontecerá em dois momentos: de formação inicial e um programa de educação permanente.

Lançado em junho do ano passado, o Padin tem como finalidade formar competências familiares necessárias para garantir o bem-estar físico, emocional, social, cultural, a linguagem, o desenvolvimento cognitivo, as habilidades de comunicação e os conhecimentos gerais na primeira infância. O Programa faz parte de um dos eixos do "Mais Infância Ceará", desenvolvido pelo Gabinete da Primeira-Dama do Estado e está relacionado especificamente ao pilar Tempo de Crescer.

Capacitação

A formação inicial terá a duração de 48 horas e será realizada em Fortaleza. A educação permanente terá a duração de 32 horas, em períodos mensais de 8 horas, durante 4 meses, com profissionais especializados em desenvolvimento infantil.

Esses momentos de educação permanente serão realizados nos municípios que se constituirão como Polos de Formação para o Padin. Duas áreas de Fortaleza também vão receber, mas a Pasta ainda está analisando os locais com maior necessidade. Conforme dados da Seduc, ao todo, 2.960 famílias devem ser atendidas.