Agendamento exclusivo pela internet para emissão de RG

01:00 · 27.04.2018

O RG é um dos documentos mais solicitados para identificação em órgãos públicos, obtenção de crédito em banco ou mesmo obter outras identificações. Por perda, roubo ou mesmo efeitos do tempo, é preciso confeccionar um novo documento. Com o intuito de facilitar o acesso e acabar com filas nos prédios do Vapt-Vupt, administrados pela Secretária da Justiça e Cidadania do Estado (Sejus), a Pasta iniciou, nesta semana, o agendamento para a emissão do RG, exclusivamente, por meio eletrônico. O atendimento no balcão de entrada das unidades só ocorre em casos especiais e prioritários (gestantes e idosos) sob análise das direções.

O operário da construção civil Jussie Barbosa, 23, de Caucaia, acordou cedo para ir ao Vapt-Vupt no bairro Antônio Bezerra. Ao lado da esposa e do bebê de seis meses, ele chegou às 6h sem ter agendado pela internet o atendimento. Apesar da desinformação sobre o serviço online e por estar com uma criança de colo, a administração programou o atendimento da família para 11h de ontem. "Eu estou precisando tirar o RG para entregar em uma nova firma que eu vou trabalhar. Não sabia que podia fazer o agendamento pela internet. Eu pensei em deixar o bebê para não acordar ele", declarou o operário.

Tadeu Lustosa, coordenador de Cidadania da Sejus, explica que computadores estão disponíveis em todos os Vapt-Vupt (Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte) para realização de agendamento para aqueles que não tem acesso à internet. A orientação do gestor é que o usuário do Vapt-Vupt esteja com 20 minutos de antecedência no balcão da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) para conferência dos documentos e ativação da senha emitida na internet. O não comparecimento em data e horário marcados implica no cancelamento do protocolo.

"Tivemos 46% de evasão, ou seja, a cada 100 agendamentos, 46 pessoas não compareceram no horário previsto para realizar seu serviço. Isso prejudica o atendimento, mas conseguimos driblar essas ausências e ter uma evolução com a oferta desse serviço online", pontua Lustosa. De janeiro até o dia 25 de abril, a Sejus emitiu 65.943 mil identidades. Em 2016, quando houve início do serviço, o órgão expediu 109.629. No ano passado o número aumento mais duas vezes com 185.763

Filas

Irene Dantas, coordenadora do núcleo Vapt-Vupt, destaca que antes existia um balcão em os usuários faziam o agendamento de forma presencial e via web, "só que esse balcão funcionou só enquanto as pessoas tinham uma melhor compreensão do serviço virtual. Como agora existe uma melhor compreensão sobre o uso desse sistema, para que a gente possa aumentar e melhorar o atendimento, tiramos o atendimento via balcão", explica a profissional.

Ainda segundo a coordenadora, o público das unidades de Fortaleza, localizadas nos bairros Antônio Bezerra e Messejana, são da população da Capital e Região Metropolitana. "Com a facilidade do bilhete único, do Terminal ao lado do Vapt-Vapt, o atendimento consolidado e a entrega do RG com cinco dias, temos uma demanda maior de cidades como Caucaia".

Mais informações:

O agendamento é feito no site http://vaptvupt.sejus.ce.gov.br/agendamento/ks