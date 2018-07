Agendamento do Vapt-Vupt ainda causa confusão

01:00 · 07.07.2018

As quatro unidades do Vapt Vupt (Antônio Bezerra, Messejana, Sobral e Juazeiro do Norte) instalaram o agendamento online para a emissão do documento de identidade desde o dia 5 de março deste ano. Contudo, muitas pessoas ainda preferem acordar cedo para ir ao local em busca de atendimento, seja porque não conhecem o serviço pela internet, ou por "puro hábito".

A estudante Isabelle Ferreira Alves, 15, foi à unidade do Antônio Bezerra sem ter feito o agendamento online pois tentou utilizar o serviço eletrônico mas encontrou dificuldade em executar a solicitação. "Eu tentei fazer mas não consegui. Pedia umas informações que eu não sabia responder", declarou Isabelle que estava desesperançosa em conseguir atendimento para o mesmo dia devido à quantidade de pessoas na fila.

Irene Dantas, 42, coordenadora do núcleo Vapt Vupt pontua as vantagens do novo serviço. "Agora a pessoa tem a comodidade de escolher o dia e a unidade onde elas devem ir. Com o agendamento, as pessoas têm a possibilidade de marcar um horário em que ela não perca o dia todo esperando", comentou Irene, que gerencia as quatro unidades da central de serviços.

Irene também comentou sobre o público que ainda chega ao Vapt Vupt sem ter feito o agendamento. "Nós não podemos eliminar o público preferencial, como os idosos. E também pessoas que são assaltadas e precisam do documento com urgência", explicou a coordenadora sobre casos específicos onde o agendamento não é eficaz.

Em relação aos casos de pessoas que agendam, e ainda assim vão ao Vapt Vupt em um dia diferente do marcado, a coordenadora destaca que eles já percebem uma diminuição das ocorrências. De acordo com ela, "as primeiras análises apontavam que 48% do público agendava e ia em uma data diferente. Hoje, o número de pessoas nesse público caiu para 26%", segundo análise feita no último mês de maio.

"Quando ela chega para ser atendida, a pessoa passa por uma triagem, onde o atendente faz uma busca. Se o nome dela constar em algum agendamento, a solicitação já é cancelada para que não fique uma data e horário travados, liberando para uma nova pessoa", explicou a coordenadora Irene Dantas Irene, revelando que a prática de agendar e comparecer antes não prejudica o atendimento.

Tempo de espera

Francisco de Assis, 27, esperou dez dias entre o período de agendamento e o dia marcado para a emissão. "Tem bastante gente, mas por conta do agendamento eu passei pouco tempo na fila e eles me chamaram rápido", disse o autônomo. A reportagem fez uma simulação de agendamento e as datas disponíveis são: 17 de julho, às 10h45m para a emissão da 1ª via; e 9 de agosto, às 12h15m para a 2ª via.

Rosilda Maria Santos, 25, teve de esperar um período maior entre o agendamento e a solicitação do RG. "Eu agendei em maio para conseguir agora em julho. Um amigo veio e não conseguiu ser atendido por falta de senha, então eu preferi agendar", declarou a autônoma que optou pela segurança do serviço eletrônico.

De acordo com Irene, o Vapt Vupt não trabalha com o sistema de distribuição de senhas, e sim, com "capacidade operacional". Segundo ela, a média de atendimento por dia, juntando todos os serviços é: 3300 pessoas na unidade da Messejana; 3500 no Antônio Bezerra; 1500 em Sobral; e 1800 no Vapt Vupt de Juazeiro do Norte.

Irene Dantas revelou que existe um planejamento para que o agendamento online se estenda para outros serviços. "O próximo provavelmente será o SINE/IDT, mas isso necessita de toda uma negociação com o órgão", concluiu a coordenadora. (Colaborou Samuel Pinusa)

Fique por dentro

Como agendar atendimento nas unidades

Para realizar o agendamento, o público precisa entrar no site da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus). Depois selecionar em "CLIQUE PARA REALIZAR O AGENDAMENTO ON-LINE". Após essa etapa, o usuário precisa preencher as informações pertinentes ao agendamento, como data, horário e unidade do Vapt Vupt que deseja. Por último, o público precisa confirmar o agendamento em uma nova página. Neste mesmo site, a população pode conferir todos os serviços que cada órgão disponibiliza dentro das unidades do Vapt Vupt.