Ações de Turismo irão focar Centro e Praia de Iracema

00:00 · 17.01.2017 por Renato Bezerra - Repórter

A ideia da Secretaria de Turismo é criar uma rota estratégica entre os mercados dos Peixes, Central, São Sebastião e o Beco da Poeira ( FOTO: LUCAS MOURA )

Ordenação da cidade, segurança pública, limpeza e iluminação foram apenas algumas das demandas apontadas por representantes do trade turístico da Capital, na tarde de ontem, durante reunião com o novo titular da Secretaria Municipal de Turismo de Fortaleza (Setfor), Alexandre Pereira. O objetivo do encontro, que aconteceu no Hotel Sonata de Iracema, foi unir poder público e privado, pela primeira vez, a fim de traçar metas e prioridades para o turismo, elaborando, assim, o Planejamento Estratégico da Pasta para o ano de 2017. A Praia de Iracema e o Centro estão entre os focos da nova gestão.

Alexandre Pereira defende a criação de ações estratégicas em união com o trade turístico para que entidades e empresários do setor contribuam diretamente na gestão diária da Secretaria.

A ocupação do Estoril como sede da Setfor, segundo ressalta o secretário, já funciona como estratégia de atuação no sentido de promover uma reocupação na região, ainda foco de insegurança e com problemas de tráfico. "A revitalização da Praia de Iracema não exige tanto recurso de investimento, exige parcerias, movimentações estratégicas como essa nossa parceria com a Secretaria de Cultura, para ocupar o prédio do Estoril. No dia em que a Praia de Iracema estiver totalmente ocupada, lotada, requalificada, eu sou o primeiro a desocupar o Estoril e ir para outro canto, e assim o Estoril terá um destino que a Prefeitura achar conveniente, mas, nesse primeiro momento, é simbólico que nós fortalezenses ocupemos", explica Alexandre

O secretário admite que "temos vários problemas na Praia de Iracema, de segurança, de tráfico, que só podem ser resolvidos com a ocupação do próprio fortalezense. Eu tenho dito que uma Fortaleza boa para o turista é principalmente uma Fortaleza boa para o fortalezense. Nós temos que devolver a Praia de Iracema ao fortalezense e aí, sim, o turista voltará a visitar", afirma.

No que tange à promoção de uma ocupação do Centro da Capital, onde se encontra a maior parte histórica e cultural da cidade, uma ação em desenvolvimento, segundo o titular da Setfor, é a criação de uma rota estratégica entre os mercados, englobando o Mercado dos Peixes, Central, São Sebastião e Beco da Poeira.

Para isso, acrescenta o gestor, uma reunião com o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) deve acontecer nos próximos dias. "Já conversei com o Dimas (Barreira) para criarmos essas rotas através de ônibus específicos, criando essas rotas turísticas. São conceitos simples, às vezes temos na nossa cidade um diamante pronto, só basta lapidar".

O fortalecimento da Praia do Futuro, assim como a conclusão do projeto Vila do Mar, ainda de acordo com o secretário, estão nos planos que competem a uma melhor infraestrutura da cidade. Mas Alexandre defende, também, ações estratégicas com tecnologia, "para que o turista se comunique com a cidade, com a Setfor. Vamos trabalhar muito forte na capacitação de pessoas envolvidas diretamente com turistas, como os nossos taxistas".

Segurança

Para o presidente da Associação de Bares e Restaurantes do Ceará (Abrasel-CE), Rodolphe Trindade, ainda há muito o que melhorar para consolidar o turismo local, considerando como o problema de maior impacto a falta de segurança, "que é o fator onipresente na vida de todos os brasileiros. Temos que resolver em nível local. Se todo mundo meter a mão na massa e tentar resolver dá para irmos adiante".