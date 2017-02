ACL homenageia personalidades

00:00 · 07.02.2017 / atualizado às 00:10

Estiveram na cerimônia o presidente do BNB, Marcos Holanda, o desembargador Gladyson Pontes, Camilo Santana, José Augusto Bezerra, Zezinho Albuquerque, Roberto Cláudio e o general Estevam Cals Theophilo Gaspar.

Concluindo as festividades pelos 120 anos de sua criação, a Academia Cearense de Letras (ACL) realizou, na noite de ontem, a solenidade de reinauguração do Palácio da Luz, atual sede da instituição. A cerimônia também foi momento para homenagear personalidades de notável relevância para a história e continuidade da ACL, entre eles, o Chanceler da Universidade de Fortaleza, Airton Queiroz.

Além dele, representado na solenidade pelo diretor superintendente do Sistema Verdes Mares, Edson Queiroz Neto, receberam a comenda “Uma Lenda do Ceará” o empresário Beto Studart, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec); o senador Tasso Jereissati; e o empresário Ivens Dias Branco (In Memoriam), representado pela esposa, Consuelo Dias Branco. A Medalha faz referência à obra clássica de José de Alencar, “Iracema: Lenda do Ceará”, que comemorou 150 anos de publicação.

A solenidade também prestou homenagens ao governador Camilo Santana; ao presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Zezinho Albuquerque; ao desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará, Gladyson Pontes; ao prefeito Roberto Cláudio; ao presidente do Banco do Nordeste, Marcos Holanda; e ao comandante da 10ª Região Militar, general Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira.

Também foram lembrados pela colaboração com a entidade o diretor superintendente do Diário do Nordeste</CF>, Pádua Lopes, e o jornalista Lúcio Brasileiro.

O presidente da Academia Cearense de Letras, José Augusto Bezerra, destacou a importância dos homenageados, que colaboraram com a recuperação do Palácio da Luz, ao qual considera como um dos mais importantes patrimônios históricos do Ceará. José Augusto Bezerra comentou ainda sobre a importante contribuição do Chanceler Airton Queiroz na continuidade de uma trajetória de vida marcante no solo cearense. “Esse homem teve a honra de ser filho de duas glórias da terra de Iracema: Edson Queiroz e Dona Yolanda Queiroz. Esteve sempre à altura dessas figuras imortais, valorizando a sua família. Um dos grandes mecenas brasileiros, que consolidou a Universidade de Fortaleza como a maior universidade do Nordeste”, declarou sobre o homenageado.

História

A Academia Cearense de Letras tem sua fundação datada de 1894, configurada como a mais antiga instituição do tipo de todo o País, sendo criada antes mesmo da Academia Brasileira de Letras. O Palácio da Luz, que hoje abriga a ACL, além de outras 14 entidades literárias que ainda não possuem sede própria, é um dos prédios mais antigos ainda de pé em Fortaleza, sendo construído no fim do século XVIII, para servir como residência ao capitão-mor Antônio de Castro Viana. Chegou a ser a sede do Governo do Estado, entre os anos de 1808 e 1960. Em 1989, o prédio foi cedido à ACL.

O imóvel é tombado e passou por recente reforma. Foram três anos de restaurações e melhoria do espaço, pelos quais o recinto pode contar com a expansão e inclusão de um novo auditório, além da reabertura da biblioteca para o público.

O que eles pensam

Academia celebra 120 anos de existência

“Essa Academia é dona de uma rica trajetória que se mistura com a própria história do nosso Estado. São mais de doze décadas. Faço o meu mais sincero agradecimento pela significativa contribuição de cada um dos homenageados para a história e cultura do Ceará”

Camilo Santana

Governador do Estado do Ceará

“A academia Cearense de Letras, a mais antiga do Brasil, decidiu homenagear os 150 anos da criação do romance nacional, mostrando que o sonho de José de Alencar continuou vivo por cearenses ilustres, que têm feito de suas vidas histórias épicas transmitidas a cada geração”

José Augusto Bezerra

Presidente da Academia Cearense de Letras