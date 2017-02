ACL homenageia O Chanceler Airton Queiroz

00:00 · 06.02.2017

O Chanceler Airton Queiroz será um dos homenageados da noite. Ele receberá a comenda "Uma Lenda do Ceará", pela contribuição à cultura do Estado

A Academia Cearense de Letras (ACL) completa 120 anos de trajetória. Para comemorar a data, será promovida, na noite de hoje, solenidade de reinauguração do Palácio da Luz, atual sede da Academia, no Centro de Fortaleza. O evento, que recebe o título de "Uma noite no ano de 1781", terá início às 19h e homenageará o Chanceler da Universidade de Fortaleza (Unifor), Airton Queiroz.

"Airton Queiroz dá continuidade à saga de uma família visionária e empreendedora, cujo legado só a história poderá dimensionar. É um homem de incrível capacidade de gestão, mormente nos campos da educação e das artes, que lhes tocam o coração. Foi um dos primeiros a nos dar apoio para as ideias, tanto de presidir a ACL, como a de colocar em prática os nossos planos. Sinto-me honrado em lhe dizer do nosso reconhecimento, juntamente com os demais", destaca José Augusto Bezerra, presidente da Academia Cearense de Letras (ACL).

Também receberão a comenda "Uma Lenda do Ceará", em alusão aos 150 anos do clássico cearense "Iracema: Lenda do Ceará", o empresário Beto Studart, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec); o também empresário Ivens Dias Branco (In Memoriam); o senador Tasso Jereissati e o Banco do Nordeste (BNB), todos responsáveis por patrocinarem a recuperação do Palácio da Luz, construído ainda quando Fortaleza tinha pouco mais de três mil habitantes.

"Este é o momento de declararmos publicamente que, sem essas figuras homenageadas, não poderíamos ter recuperado um dos mais importantes patrimônios históricos do Ceará. Esperamos que mais sejam recuperados, pois a imagem da cidade e o turismo ganharão muito com o feito", enfatiza o bibliógrafo José Augusto Bezerra.

Sobre a ACL

Fundada em 1894, é a mais antiga de todas as academias de letras do País, anterior mesmo à Academia Brasileira de Letras, inaugurada em 1897. Atualmente, a instituição abriga 14 outras entidades do gênero literário do Estado, que não possuem sede própria, havendo-se tornado, portanto, em movimentado centro cultural.

O prédio, que atualmente abriga a ACL, foi construído no fim do século XVIII, para servir de residência ao capitão-mor Antônio de Castro Viana. Durante 162 anos (1808-1960), foi sede do Governo do Estado. A importante edificação foi tombada em duas ocasiões. A primeira aconteceu em 1983, com o tombo estadual, e a segunda, em 1992, por meio do decreto Nº 15.631. O Palácio da Luz foi cedido no ano de 1989 para se tornar sede da Academia Cearense de Letras.

