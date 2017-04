"Acho que precisa de mais diálogo", diz Camilo sobre derrubada das barracas de praia

13:43 · 06.04.2017 / atualizado às 14:10

Anúncio foi feito durante coletiva com jornalistas no Palácio da Abolição. ( FOTO: Divulgação/Facebook/Camilo Santana )

O governador Camilo Santana afirmou, nesta quinta (6), que a questão da derrubada das barracas da Praia do Futuro "precisa de mais diálogo". Segundo ele, deve-se "corrigir aquilo que precisa ser corrigido para garantir espaços adequados em Fortaleza".

“Assim que eu soube da decisão da Justiça, eu solicitei ao procurador [Juvêncio Viana] que estudasse qual era o mecanismo que o Estado poderia encontrar para recorrer ou questionar a decisão, até porque se a decisão é retirar as barracas irregulares, porque não apenas regularizá-las?”, pontuou, referindo-se à decisão judicial divulgada nesta quarta-feira (5).

“No que depender de nós para questionar ou recorrer à decisão, precisamos apenas ver de que forma legal o estado pode fazer isso”, afirmou o governador.

Camilo destacou ainda que as barracas fazem parte do dia a dia do cearense e do fortalezense, assim como de turistas de todo o País, como importante ponto turístico.

As declarações foram dadas durante a solenidade para sanção da lei sobre a média salarial do Nordeste de PMs e Bombeiros, no Palácio da Abolição.