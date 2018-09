Ação humana acelera desgaste das falésias

01:00 · 22.09.2018

O desabamento de parte de uma falésia sobre uma barraca de praia no Município de Aracati, registrado na última terça-feira (18), voltou a chamar atenção para a ocupação desordenada em áreas do litoral cearense. De acordo com Lei nº 13.796/2006, que institui a Política Estadual de Gerenciamento Costeiro, falésias como a de Canoa Quebrada, local do incidente, podem ser consideradas Áreas de Proteção Permanente (APP), sendo proibida a construção de edificações nesses territórios. Na prática, contudo, empreendimentos irregulares têm ameaçado a preservação da costa no Estado.

Em Aracati, o perigo de desabamento já era anunciado desde 2012, quando equipes da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) visitaram a região e constataram a presença de dezenas de barracas erguidas de forma ilegal sob risco de serem soterradas. A situação não se restringe ao Município. Praias de Beberibe, como Morro Branco e Praia das Fontes, também sofrem com a ocupação.

Segundo defende o geógrafo e articulador das unidades de conservação estaduais na Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), Leonardo Borralho, que participou da perícia realizada em Canoa Quebrada há seis anos, os trechos entre mar e falésias devem ser áreas livres.

"A área de preservação permanente é uma área mais intocável. Por lei, pela ciência e por aspectos técnicos, elas não podem ser ocupadas", diz.

Ação humana

Borralho afirma que o desgaste das falésias é um processo natural, mas que tem sido acelerado pela ação humana. "Quando o ser humano faz intervenções de forma indevida, sem planejamento de ocupação, em um território que é área protegida, isso se intensifica", diz.

Em 2009, o Ministério Público Estadual (MPCE) entrou com uma ação na Justiça pedindo a interdição de 18 barracas em Canoa Quebrada, alegando que a presença das estruturas representava perigo a turistas e trabalhadores. A primeira decisão judicial, concedida em 2014, determinou a remoção dos empreendimentos em um prazo de seis meses. Entretanto, após interposição de agravo, a decisão foi derrubada.

Em nota, o MPCE afirmou que, ano passado, a ação foi encaminhada para a esfera federal. A reportagem do Diário do Nordeste tentou contato com a assessoria de comunicação da Justiça Federal no Ceará, mas os telefonemas não foram atendidos.

Competência

Conforme explica Leonardo Borralho, a fiscalização das ocupações irregulares no litoral é de responsabilidade dos respectivos municípios. A Sema, segundo ele, presta apoio técnico quando solicitado. "Como é uma questão de ordenamento, a competência é do município. Se ele tiver precisando de apoio, a Sema faz uma atuação supletiva, mas por provocação do próprio órgão", explica.

Desde a última quinta-feira a (20), o Diário do Nordeste solicitou à assessoria de comunicação da Prefeitura de Aracati entrevista com o responsável pela área de meio ambiente no Município, mas não obteve resposta. O órgão prometeu enviar nota sobre o caso, mas nenhum material foi encaminhado.