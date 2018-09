Ação beneficia 120 pessoas

01:00 · 20.09.2018

A proposta é que o evento aconteça a cada dois meses; os encontros de atendimento e inserção social, semanalmente ( Foto: Natinho Rodrigues )

O período em que ficou detenta se foi, porém deixou marcas na vida de Iraci Almeida, 31. Vivenciando a dura realidade das ruas de Fortaleza, especificamente na Praia de Iracema, ela conta que passou a traficar drogas para ganhar dinheiro. Foi presa e condenada a 10 anos de reclusão. "O que vivi não quero compartilhar com as minhas filhas, porque elas sofreram muito longe de mim", rememora, satisfeita com a oportunidade concedida pelo Instituto Iracema, que a contratou com auxiliar de serviços gerais durante quatro meses. "Não podemos desistir. Temos que correr atrás dos objetivos".

Há três meses atuando como educador social, Wagner Gonçalves, 33, afirma ter passado um ano e quatro meses em situação de rua, sobrevivendo à base de "estouros" (alimentos doados). A chance de ter uma renda fixa veio após o coordenador do Centro de Convivência para pessoas em Situação de Rua e Pousada Social, André Souza, enxergar nele um talento. "A galera faz os "corres" (trabalha informalmente) ou "magueia" (pede esmola) porque falta oportunidade", diz

Projeto

De acordo com um levantamento realizado pela Secretaria Municipal dos Direitos Humanos (SDHDS), pelo menos 120 pessoas estão em situação de rua no bairro Praia de Iracema. Na continuidade do Iracema Social, projeto desenvolvido pelo Instituto Iracema e pela Prefeitura de Fortaleza que visa a requalificação da orla, as pessoas que não dispõem de um lugar para morar agora são o alvo das ações, que objetivam o acesso delas a serviços de saúde, consultoria jurídica e psicossocial, atividades artísticas e culturais.

"Estas pessoas, por algumas vezes, são vistas como um problema, o que não é verdade. Alguns deles trabalham com a gente em eventos. É uma questão de inclusão social", afirma o presidente do Instituto, Davi Gomes.