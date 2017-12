Ação arrecada 12 mil brinquedos

01:00 · 16.12.2017

Cerca de 11.800 brinquedos foram arrecadados na primeira edição da Campanha Criança Cidadã, realizada pela Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec) e suas subordinadas, Guarda Municipal e Defesa Civil. O material será entregue nos dias 19, 20 e 21 de dezembro, nos bairros Jangurussu e Barra do Ceará, com a presença da primeira-dama de Fortaleza, Carol Bezerra, e da secretária da Educação, Dalila Saldanha.

Os presentes serão entregues para alunos de escolas localizadas nos territórios que receberão as Células de Proteção Comunitária, vinculadas ao Plano Municipal de Segurança Cidadã (PMPU). "A Campanha é de caráter permanente e visa distribuir brinquedos em escolas municipais de Fortaleza para crianças de áreas com grande vulnerabilidade social e afetadas pela violência", explica o titular da Sesec, Azevedo Vieira.

As Células de Proteção Comunitária, além de serem as bases tecnológicas do processo de vigilância eletrônica e apoio para os agentes de segurança que vão atuar nas áreas, também definirão conceitos para aplicação de prevenções primárias, como urbanização, lazer e iluminação.

Esperança

"A escolha dessas escolas coincide com as comunidades mais atingidas pela violência e, ao mesmo tempo, queremos provar que não é somente com o emprego da força que se combate à violência, mas levando também ações sociais, gerando nas crianças a esperança numa vida melhor", ressalta o secretário.

Azevedo também destaca o envolvimento dos servidores na Campanha. "O tempo de arrecadação foi curto, mas a dedicação, o engajamento, e a emoção dos servidores na preparação da festa foi contagiante".