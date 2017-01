Academia inicia trabalho em março

00:00 · 12.01.2017

Roberto Victor diz que a entidade quer atuar como agente transformador da sociedade ( FOTO: JORGE ALVES )

Criada no fim do ano passado, a Academia Cearense de Direito deve iniciar oficialmente as atividades no próximo mês de março, quando empossará seus primeiros membros. A entidade, formada por profissionais de renome da área no Estado, é a quarta do gênero em todo o País e se dedicará à discussão dos assuntos relacionados ao universo jurista, além de levar conhecimentos sobre o Direito à sociedade no Ceará.

Seguindo o modelo da Academia Paulista de Direito, fundada há 20 anos em São Paulo, o grupo será composto de 40 "imortais", dentre juristas, professores, políticos e representantes de órgãos públicos, como Ministério Público Estadual e Tribunal de Contas do Estado.

Em março, 30 deles serão empossados. Os demais devem assumir os cargos ao longo deste ano. A entidade tem como patrono o cearense José de Alencar, que, embora mais conhecido pelo trabalho como romancista, também teve importante atuação como jurista no Estado.

Responsabilidade social

Segundo Roberto Victor Pereira, presidente da Academia, a entidade pretende se consagrar não só como berço de intelectuais, mas também como agente de transformação da sociedade. Para isso, o grupo pretende oferecer palestras mensais a escolas públicas e a diferentes setores sobre noções de Direito.

A Academia também funcionará como sede de uma Escola Cearense de Direito, na qual serão ministrados cursos a preços acessíveis voltados para profissionais da área. "Não queremos uma academia apenas para envergar títulos e honrarias. Queremos que ela sirva à sociedade", acrescentou Roberto Victor Pereira, durante entrevista.