Academia ganha novos membros

00:00 · 28.01.2017

Os integrantes são pesquisadores com experiência internacional em muitas áreas do conhecimento e foram empossados em cerimônia na UFC ( Foto: Thiago Gadelha )

A Academia Cearense de Ciência (Acesi) ganhou, na noite dessa sexta-feira, novos membros titulares e afiliados. A solenidade aconteceu no auditório da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Os novos integrantes são pesquisadores com experiência internacional nas áreas de Engenharia das Telecomunicações, Ciências da Computação, Agronomia, Zootecnia, Farmacologia, Direito, Sociologia, Engenharia Civil e Tecnologia de Alimentos.

O presidente da Acesi, José Albérsio de Araújo Lima, disse estar muito feliz com os novos membros. "Hoje, nós vamos dar posse a cinco novos acadêmicos, que serão membros titulares e a quatro jovens pesquisadores muito promissores, que serão sócios afiliados". Os novos membros titulares são os professores-doutores Joaquim Celestino Júnior, Krishnamurti de Morais Carvalho, Arlindo de Alencar Araripe Noronha Moura, João Cesar Moura Mota e o ex-conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, Luiz Sergio Gadelha Vieira.

Sócios

Já na nova categoria de sócios afiliados, os nomes escolhidos foram os dos professores-doutores Augusto Teixeira de Albuquerque, Geísa Mattos de Araújo Lima, Paulo Henrique Machado de Sousa e o agrônomo responsável pelo Laboratório de Virologia Vegetal da UFC, Francisco de Assis Câmara Rabelo Filho.