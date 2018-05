Abastecimento no Ceará está garantido até o fim deste ano

01:00 · 09.05.2018 por Renato Bezerra - Repórter

Situação do Açude Gavião, localizado na cidade de Pacatuba, na tarde dessa terça-feira, com 82,31% da sua capacidade ( Foto: Kid Júnior )

A medida que o último mês da quadra chuvosa no Ceará avança, aumenta a preocupação quanto à incidência de novas precipitações no decorrer do ano. Contudo, os aportes registrados desde o início de 2018, já ultrapassando os 2 bilhões de metros cúbicos (m³) de água até o momento, garantem o abastecimento humano até o fim do ano em todo o Estado, na avaliação da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh).

A Bacia Metropolitana, responsável pela água que chega à Capital e aos municípios da Região Metropolitana (RMF), conta hoje com 32,11% de seu volume máximo, segundo relatório do órgão.

Olhando especificamente para o sistema integrado formado pelos açudes Pacajus, Pacoti, Riachão e Gavião, o volume atual, segundo destaca o presidente da Cogerh, João Lúcio Farias, chega a 37,8%. "Em maio de 2017 eles estavam com 48,7% e iniciaram este ano com 20,9%. Mesmo com o inverno reduzido, o sistema continua pegando alguma água", comenta.

A necessidade do complemento oriundo da Bacia do Jaguaribe, principalmente do Açude Castanhão, segundo Farias, continuará por enquanto. O reservatório, o maior do Estado, chegou a ter apenas 2,65% de sua capacidade máxima no começo do ano e, ontem, registrava 8,7% de seu volume total. "Então, o sistema metropolitano conta hoje com essa reserva, mas também com o aporte que houve no açude Castanhão. Portanto, temos condição de atravessar esse ano, mas, claro, que contando com todas as ações que a gente vem fazendo até aqui".

Entre elas, segundo reforça o presidente da Cogerh, está a cobrança da Tarifa de Contingência e as ações para novas alternativas de abastecimento, como o aproveitamento das águas do Maranguapinho, a perfuração de poços integrados ao sistema metropolitano na região do Pecém e da Taiba, assim como o projeto de utilização das águas da barragem do Rio Cocó. A expectativa da pasta é que as obras para essa integração aconteçam ainda durante este ano.

Os 155 reservatórios monitorados pela Cogerh concentram, atualmente, 16,9% da capacidade total do Estado. Destes, 18 estão sangrando, 28 possuem volume acima de 90%, 83 estão com armazenamento inferior a 30% e 24 atingiram o volume morto. Outros setes estão completamente secos.

Entre as bacias, a do Banabuiú está em pior situação, com apenas 9,93% de seu volume máximo. "Numa situação dessa, o ideal é que chegasse a 30% para dar uma condição melhor de operação dos reservatórios. Essa bacia vai ser priorizada para o abastecimento humano e haverá restrição em outras atividades, como a irrigação. Estamos com uma garantia maior para o abastecimento humano em todas as bacias hidrográficas", destaca o presidente da Cogerh.

Acima da média

O prognóstico da Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme) indicava, de fevereiro a abril deste ano, uma probabilidade de 40% de chuvas acima da média histórica, 35% em torno da normalidade e 25% de chances de serem abaixo do normal. Já de março a maio, o prognóstico indicava 45% de probabilidade acima da normal climatológica.

O observado até o momento aponta resultados bem variáveis. A média histórica de fevereiro, que é de 118.6 milímetros de chuva, de acordo com a Funceme, foi superado em 58,4%. O acumulado no período foi de 187.9 milímetros.

Diminuiu

Em março, no entanto, o volume diminuiu para 120.2 milímetros, um desvio negativo de 40,9%, uma vez que a média histórica do mês é de 203.4 milímetros. Abril, por sua vez, choveu 212.8 milímetros, total 13,2% acima do esperado para os 30 dias, com média histórica de 188 milímetros.