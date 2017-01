Abandono permanece em parques oficializados

00:00 · 21.01.2017 por João Lima Neto - Repórter

Cenário urbano No Parque Rachel de Queiroz, a população se arrisca a pescar, apesar da água suja, que também é cenário no Parque da Criança, no Centro. O Parque Rio Branco é reduto de gatos esquecidos no local, enquanto o Parque Guararapes acumula entulhos deixados ilegalmente por empresas. Já o Parque Parreão mantém movimentação, mas apesar da poluição e falta de cuidados ( Fotos: Kid Júnior/Fabiane de Paula )

Quem procura os parques municipais de Fortaleza para realizar esportes ou passeios encontra locais com problemas antigos. O mato alto, o acúmulo de lixo, a alta população de gatos são situações presentes nos equipamentos. Há três anos, a Prefeitura de Fortaleza regulamentou 10 parques municipais. Muitas melhorias chegaram a ser realizadas em alguns espaços, como a revitalização de áreas verdes, a implementação de postos de segurança, praças adotadas entre outros serviços, mas as dificuldades ainda são constantes.

Durante duas semanas, a reportagem do Diário do Nordeste percorreu os equipamentos regulamentados pelo poder municipal em 2013. Os decretos do Município contemplaram os parques Adail Barreto, Parreão, Rio Branco, Iguanas, Guararapes, Pajeú, Liberdade, das Lagoas, o Maceió e o Rachel de Queiroz.

Parte dos logradouros possui atuação do poder público, mas, em outros, não existem cercas, placas de sinalização ou qualquer tipo de segurança. A falta de atividades e programações regulares distancia a população. Nem todas as regiões são frequentadas da mesma forma. A concentração é maior em áreas mais centrais da cidade.

Dificuldades

O Parque Guararapes é o que possui piores condições estruturais. Os moradores até tentaram cuidar da limpeza por meio de lixeiras, bancos e um pequeno palco, mas o mato alto tomou conta da área. Os vizinhos do local denunciam que carros de construtoras jogam entulho em vários dias da semana.

No Centro da cidade, o Parque da Liberdade, conhecido por Parque da Criança, sofre com o mal cheiro da lagoa no centro do equipamento. Os peixes se alimentam de restos de comida em meio a sacolas plásticas e garrafas. A presença de moradores de rua também é constante. O que mais chama atenção é o número de gatos abandonados nas dependências. Apesar dos problemas, o entorno do Parque é limpo e possui a atuação de agentes da guarda municipal.

O Parque Rio Branco, no bairro Joaquim Távora, concentra uma grande quantidade de esportistas. Pela manhã e no fim da tarde, é possível ver idosos e jovens caminhando no equipamento. O grande problema do local é o alto número de gatos. A dona de casa Maria Cecilia leva os filhos para brincar no parquinho, mas teme pela saúde deles.

Na Regional II, no bairro Meireles, diferentemente dos demais equipamentos, o Parque Maceió abriga moradores de rua, No local, há acúmulo de lixo e entulho dentro de trechos do riacho. Mesmo assim, o espaço mantêm vários frequentadores devido a uma academia ao ar livre montada na área.

Os Parques Parreão e Rachel de Queiroz mantêm poluição em suas águas, que passam por meio de canais. Apesar da água escura e do lixo presente nas margens e na água, a população consegue até pescar. O aposentado Francisco Wilton, 55, pega peixes no Parque Parreão e os utiliza em casa para comer.

Cuidados

Para o professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC), Jeovah Meireles, os parques têm função primordial no controle de temperatura, ventos, chuvas, distribuição de águas nos lençóis freáticos e controle de enchentes.

Meireles também avalia que a especulação imobiliária tem afastado o público dos parques e alerta para a falta de investimentos do setor público. "O que o Município faz é paliativo. É preciso que todos os parques sejam interconectados pelas bacias hidrográficas com plano de manejo e monitoramento".

Segundo o professor Jeovah Meireles, práticas antigas, como a de se fazer piqueniques, não são mais vistas em muitos parques. "É preciso haver sensibilidade do poder público. Existe a necessidade de campanhas nas escolas e associações. A iluminação pública é outro fator essencial para a ocupação desses espaços", aponta o especialista.

Parques visitados:

- Adhail Barreto

- Parreão

- Rio Branco

- Iguanas

- Guararapes

- Pajeú

- Liberdade (Cidade da Criança),

- Das Lagoas

- Maceió

- Rachel de Queiroz

Problemas encontrados

- Acúmulo de lixo

- Mal cheiro de rios, lagoas e canais

- Presença de moradores de rua

- Falta de sinalização

- Falta de segurança pública

- Grande população de gatos

- Parques sem brinquedos

- Estruturas danificadas pelo tempo

- Falta de fiscalizações da prefeitura