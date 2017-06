97 cidades declararam situação de emergência

00:00 · 14.06.2017 por Vanessa Madeira - Repórter

Os danos provocados por mais uma quadra chuvosa insuficiente levaram 97 municípios a declararem, até o dia 31 de maio, situação de emergência por conta da seca. Esse número, já elevado, pode crescer ainda mais na próxima semana, quando deve ser publicado um novo decreto estadual aumentando a quantidade de cidades em estado crítico de abastecimento para 122, equivalente a 66% do Estado. As informações são da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Ceará (Cedec).

A situação de emergência nos municípios é declarada com base no número de pessoas afetadas pela estiagem, no número de pessoas com problemas de abastecimento de água, nos prejuízos agrícolas e pecuários e no volume dos reservatórios.

O quadro deste ano é semelhante ao registrado após o fim da temporada de precipitações em 2016. Na época, segundo dados da Defesa Civil, 109 municípios haviam declarado estado de emergência. "A situação não mudou muito em relação ao ano passado. O próprio aporte hídrico não foi muito diferente. Nessa época, no ano passado, estava em 11,3%, e hoje está em 12,4%. O que mudou um pouco no cenário atual é que tem menos municípios com demandas da Operação Carro-Pipa no Interior devido às cisternas e pelo fato de ser o fim da quadra de chuvas", observa capitão Aluísio Freitas, gerente de Minimização de Desastres do órgão.

Recursos

No momento, 110 municípios são atendidos pela Operação Carro-Pipa do Exército Brasileiro, que se concentra nas áreas rurais do Estado. Nas áreas urbanas, a ação é desenvolvida pela Defesa Civil. No entanto, conforme Freitas, o órgão aguarda o repasse de recursos do Governo Federal para dar continuidade ao trabalho, paralisado há cerca de dois meses. Na época, cinco sedes de municípios dependiam da operação: Alto Santo, Boa Viagem, Mombaça, Pedra Branca e Campos Sales.

Segundo o gerente, a verba já foi autorizada, mas é necessário aguardar a liberação. "Em algumas cidades, a demanda diminuiu consideravelmente, mas em outras realmente o recurso acabou e estamos esperando. Houve autorização do repasse, mas ainda estamos no aguardo da publicação de uma portaria liberando o pagamento do recurso", diz. Enquanto isso, o órgão tem priorizado ações como a construção de adutoras de engate rápido, que, segundo Freitas, são soluções mais viáveis para localidades mais populosas.

O gerente, contudo, destaca que a situação do Estado tende a se agravar nos próximos meses, que devem ter chuvas mais escassas. "A tendência é que aumente o número de municípios com demanda de abastecimento e também as cidades em situação de emergência. Estamos acompanhando para que, havendo a previsão de exaurimento de recursos hídricos em algum lugar, possamos implementar ações", diz.