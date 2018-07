76% dos familiares das vítimas são mulheres

01:00 · 18.07.2018

Levantamento do Rede Acolhe, da Defensoria Pública do Estado do Ceará, aponta que as mulheres foram as que mais perderam familiares para a violência na Capital. Esse é o recorte do acompanhamento de um ano de 96 famílias de vítimas de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) ao apontar que mães, avós, irmãs, tias e primas representaram 76,1% da referência familiar aos atendimentos do programa. Desse total, 48,6% são de mães que enterraram seus filhos.

Os dados foram apresentados na tarde de ontem, durante o II Seminário sobre Atenção Integral às Vítimas da Violência, no Centro Cultural do Bom Jardim (CCBJ). O objetivo com o programa é assegurar assistência jurídica e garantir atendimento psicossocial das famílias das vítimas de CVLI e das vítimas de tentativa de homicídio, contribuindo, assim, para a diminuição dos danos sociais e psicológicos causados pela violência.

Nesse contexto, inclusive, surge outro dato preocupante. Dos encaminhamentos para a rede de saúde mental através do Programa, foi identificado que 30% dos familiares passou a fazer uso de álcool e drogas e 17% chegou a pensar em suicídio. Ao todo, 33% das pessoas atendidas pelo Rede Acolhe precisou fazer uso de medicamentos psiquiátricos para enfrentar a depressão.

A Defensoria identificou, ainda, a situação de risco enfrentada pelos familiares. Do total atendido, 49,3% das famílias tiveram pelo menos outro parente ou amigo próximo assassinado antes ou depois do fato e 35% disseram sofrer ainda ameaças, o que acarretou 20,7% de evasão escolar das crianças e jovens e 22,8% mudanças de endereço.

Fato esse que pode contribuir diretamente em outro agravo de vulnerabilidade: a perda de renda e de benefícios sociais. O perfil econômico dos parentes da vítima, segundo o levantamento, aponta que 71% delas vivem com até um salário mínimo e 50% recebiam bolsa família. Com o homicídio, no entanto, 30,9% dessas pessoas tiveram perda de renda e 16,3% perderam benefícios sociais.

Além de mostrar o impacto da violência na vida dessas pessoas, os números têm como perspectiva promover mudanças nas políticas públicas de prevenção. "Queremos levar adiante outras políticas públicas, como as que devem ser pensadas nesse contexto de violência. São políticas de segurança, que minimizem as consequências do crime e previnam outros", disse a defensora pública e supervisora do Rede Acolhe, Gina Moura. Desde o início do programa, cerca de 500 pessoas foram beneficiadas com o acompanhamento, realizado por equipe multidisciplinar.