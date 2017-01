67 moradias são recuperadas após ocupação irregular

00:00 · 04.01.2017

O Diário do Nordeste mostrou, na edição do dia 13 de dezembro, a entrega de parte do conjunto invadido ontem, além do déficit habitacional na cidade

Apartamentos de um condomínio do programa "Minha Casa, Minha Vida" inaugurado há menos de um mês pela Prefeitura Municipal foram invadidos na manhã desta terça-feira (3) em Fortaleza. As unidades fazem parte do Residencial Alameda Palmeiras, localizado no bairro Ancuri, que teve parte das moradias entregue em dezembro do ano passado.

A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza (Habitafor) não soube informar quantas casas foram ocupadas irregularmente durante a ação. Até a noite de ontem, após operação conjunta do órgão e da Guarda Municipal, 67 apartamentos haviam sido devolvidos à Prefeitura.

A reportagem acompanhou a retirada de alguns ocupantes irregulares dos apartamentos na manhã de ontem. Equipes da Guarda Municipal coordenaram o trabalho juntamente a funcionários da Habitafor e da empresa Direcional, responsável pelo empreendimento. As desocupações realizadas ocorreram sem conflitos. A ação continuará nesta quarta-feira (4).

Os ocupantes afirmaram ter invadido os blocos por necessidade de moradia e porque pessoas contempladas no sorteio dos apartamentos estariam demorando para pegar as chaves das unidades e tomar posse.

Uma das pessoas que participou da movimentação é dona de casa e disse que chegou ao local na noite de segunda-feira (2). Ela invadiu um apartamento no térreo de um dos blocos e alegou aos funcionários da Habitafor não ter onde morar com os filhos. "Eu saí da Bela Vista com meus meninos. Um deles tem necessidades especiais. Não tenho para onde ir. A gente veio para cá porque precisamos. Essas casas não estão sendo entregues a quem precisa", declarou.

O proprietário de um dos apartamentos ocupados, o vendedor Leonardo Mota, disse não ter ido pegar as chaves na época do sorteio devido à falta de condições financeiras e por dificuldades de se mudar para o local. Ele ficou sabendo da invasão dos blocos habitacionais por meio da Internet. "Eu não tinha dinheiro para fazer a mudança. Meu filho estava na escola e precisava trocar. Não é simplesmente sair com tudo. A gente tem vida mesmo não tendo um lar", defendeu. O Residencial Alameda Palmeiras possui 4.992 unidades, das quais 2.032 foram entregues no fim do ano passado. De acordo com a Habitafor, até o dia 31 de dezembro, foram registradas 1.700 mudanças para o condomínio. Os proprietários que ainda não estão vivendo no local têm até o dia 12 de janeiro para pegarem as chaves dos apartamentos.

"A partir da entrega das chaves, os apartamentos passam a ficar sob responsabilidade dos novos proprietários", destacou o órgão em nota. "No ato de entrega das chaves, as famílias foram orientadas pelas equipes da Habitafor a realizarem as suas mudanças o mais rápido possível, a fim de evitar os riscos de ocupação irregular", completou.

Mudanças

Sobre a invasão, a secretária executiva da Habitafor, Olinda Marques, que tomou posse da Pasta nesta semana, declarou que as equipes da Secretaria estão mobilizadas para convocar as famílias que ainda não se mudaram e acompanhar o processo. "Pedimos que as famílias se mudem imediatamente para os seus apartamentos, sob o risco de ocupação irregular".

Cada unidade habitacional do Residencial Alameda Palmeiras mede 44,48 metros quadrados e é composta por uma sala, dois quartos, uma cozinha e um banheiro. O empreendimento também conta com área de lazer para crianças, salões para festas, quadras esportivas e academia da terceira idade.

FIQUE POR DENTRO

Sorteio prioriza mães e pessoas com deficiência

Assim como ocorre em todos os condomínios do programa "Minha Casa, Minha Vida", o sorteio das unidades do Residencial Alameda Palmeiras, invadido ontem, segue modelo que prioriza mulheres chefes de família, pessoas com doenças crônicas ou com deficiência, e moradores de áreas de risco. O sistema começou a ser utilizado pela Prefeitura no ano passado. De acordo com dados do Município, 80% das pessoas que receberam as primeiras casas do condomínio, entregues em dezembro, eram mulheres.

Ancuri

Famílias

A movimentação no Residencial Alameda Palmeiras começou há alguns dias, e a justificativa dos ocupantes é falta de condições financeiras e o fato de sorteados não terem ido buscar as chaves; a Guarda Municipal volta a participar das ações de desocupação nesta quarta-feira Fotos: Natinho Rodrigues