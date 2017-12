63% da população vivem 'nos piores níveis de vida'

01:00 · 21.12.2017

Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revela que 63,1% da população de Fortaleza vivem nos piores níveis de condições de vida, o que representa um total de 2.029.156 de pessoas. Os critérios para o estudo "Tipologia Intraurbana" do IBGE englobam acesso a abastecimento de água, esgotamento e coleta de lixo, tipos de moradia, rendimento domiciliar e níveis de escolaridade, entre outros.

A média nacional da população que vive nas piores condições é de 38,1%, percentual bem abaixo dos números registrados pela maioria das capitais nordestinas. Dentre elas, a capital com menor número de pessoas nessas condições é Salvador, na Bahia, com 46%.

O estudo foi realizado em municípios com mais de 300 mil habitantes, mais as capitais Boa Vista e Palmas, abrangendo 435 municípios e 96.211.238 habitantes. Além da Capital cearense, Juazeiro do Norte também participou do estudo.

Condições

O IBGE identificou 11 tipos intraurbanos, definição dos níveis de condições de vida, que variam entre boas e precárias (de A a K). "Se observamos os recortes regionais, Fortaleza segue a tendência da Região Nordeste. Recife, por exemplo, apresenta 67,1% da população nas baixas condições de vida. Por outro lado, Sul e Sudeste apresentam boas condições", explica Hélder Rocha, supervisor de Documentação e Disseminação da Informação da Unidade Estadual do Ceará. Mesmo as pessoas que vivem em melhores condições não estão em níveis tão excelentes, de acordo com os dados do IBGE. Encontram-se no nível mediano 25% dos fortalezenses.

Apenas 12,1% têm acesso a boas condições de vida; dentre estes, apenas 1,2 vive no melhor nível. O Município de Juazeiro do Norte apresenta cenário ainda mais preocupante. 92,7 da população apresenta níveis baixos de condição de vida. Os outros 7,3 encontram-se no nível mediano. Nenhum percentual foi encontrado nos níveis mais altos de condição de vida.

"Não é um problema recente. Há uma história de enorme concentração de riquezas em Fortaleza. Há bairros com IDH da Bélgica, e outros com IDH de Serra Leoa. Apesar de muito se falar em políticas públicas, elas ainda não têm contribuído para nada. Esses dados demonstram que pouco foi feito pela cidade. Há uma total ausência de políticas habitacionais", revela o professor Renato Pequeno, coordenador do Laboratório de Estudos da Habitação (Lehab) da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Alerta

O pesquisador Renato Pequeno alerta ainda para a importância de um novo Plano Diretor para a cidade e defende o investimento nas Zonas Especiais de Interesse Sociais (ZEIS) como um caminho para a melhoria das condições de vida.