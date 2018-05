5ª edição da Feira de Profissões Unifor acontece nos dias 4 e 5

01:00 · 01.05.2018

A Fundação Edson Queiroz promove a quinta edição da Feira de Profissões Unifor, nos dias 4 e 5 de maio próximos. Na oportunidade, professores, alunos e funcionários da Universidade de Fortaleza estarão à disposição para tirar as principais dúvidas dos visitantes. Também serão realizadas exposições, oficinas, visitas guiadas aos laboratórios de práticas profissionais e palestras. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no endereço eletrônico www.unifor.br.

Henrique Sá, vice-reitor de Graduação da Unifor, explica que o evento já é reconhecido pelo calendário educacional no Ceará. "Nós criamos um espaço para aprendizagem e para o mergulho em experiências voltadas para as carreiras, momento em que os estudantes experimentam atividades dentro do campus, associadas às diversas profissões", salienta.

A programação da Feira de Profissões prevê visitas guiadas aos quatro Centros de Ciências da Unifor, pela manhã e à tarde. No segundo dia, haverá encontros de professores da Unifor com alunos de escolas locais. Em pauta, conversa franca e objetiva sobre diferentes carreiras.

O evento é um dos mais expressivos da Unifor, chegando a mais de 10 mil inscritos ano passado. Michelle Galvão, coordenadora geral da Feira das Profissões, explica que são mobilizados mais de 1000 professores e alunos para atendimento aos visitantes e planejamento de atividades. "Todo o Campus se prepara. Há uma proposta de valor muito relevante para os estudantes, as escolas e as famílias, pois facilita o processo de escolha profissional. É muito gratificante ver o engajamento de muitos estudantes vindos até mesmo de outras cidades, exclusivamente para este momento. A chegada ao ensino superior é um bem social e, portanto, uma conquista coletiva", ressalta.

Música

No encerramento da programação do dia 4 de maio, às 17h, a banda The Dillas e a Camerata Unifor se apresentam na Praça Principal do Campus. A exibição, inédita e gratuita, será um show eclético misturando a essência das duas bandas. A "The Dillas" surgiu em 2011 com a união de cinco amigos que tocavam juntos. O que era motivo de diversão virou profissão. Comandado por Di Ferreira, o grupo já se apresentou em eventos nacionais e programas de TV.

Já o grupo artístico da Unifor é uma orquestra de câmara que mescla música instrumental e erudita. A Camerata é coordenada e regida pelo maestro Marcus Vinicius Cardoso da Silva e composta por músicos acompanhados de violinos, viola, violoncelo, flauta doce, flauta transversa, clarinete, sax e piano. A orquestra recepciona os participantes dos diversos eventos da Unifor e já realizou apresentações de destaque com renomados músicos como Nonato Luiz, Belchior, Waldonys, Ricardo Bacelar e João Carlos Martins.

Poesia

O poeta e empreendedor social Bráulio Bessa será uma das principais atrações da Feira de Profissões 2018. A palestra acontecerá no sábado, 5 de maio, a partir das 10h30, no Teatro Celina Queiroz, e abordará o tema "A poesia que transforma". Considerado um dos maiores ativistas da cultura nordestina na atualidade, Bráulio Bessa, natural de Alto Santo (CE), ganhou repercussão nacional a partir de seus vídeos publicados na internet e que já lhe renderam mais de 100 milhões de visualizações. O poeta é recepcionado semanalmente pelas famílias brasileiras no programa "Encontro com Fátima Bernardes", da TV Globo, do qual é consultor de Cultura Nordestina e onde apresenta temas diversos sob um olhar poético. Durante cerca de 80 minutos, Bráulio Bessa faz uma compilação de poemas nacionalmente conhecidos e outros inéditos. "A palestra é um apanhado de afetos que versam do Nordeste, do amor, da fé, de tudo que há de belo na vida. Enfim, uma ruma de sentimentos e pensamentos de um fazedor de poesias".

Estágios e Carreiras

A área de Estágios e Carreiras realizará atividades lúdicas de orientação profissional na sexta-feira (4), das 8h às 17h, além de promover, durante o horário de almoço, a exibição de um filme seguida de conversa sobre o futuro do trabalho, na sala da videoteca. O Programa de Apoio Psicopedagógico (PAP) prestará Orientações sobre Acessibilidade e Inclusão no Ensino Superior na sexta-feira (4), das 8h às 17h. A Biblioteca da Unifor, que também está envolvida no projeto, oferece acesso ao software NVDA, que converte texto para áudio, possibilitando ao aluno o acesso à plataforma Unifor Online. A Universidade de Fortaleza possui relacionamento permanente com as escolas de ensino médio, a partir do agendamento de visitas ao campus, atividades de oficinas, palestras em áreas específicas e participação em feiras na escola. Os grupos de escolas podem agendar atividades conforme a área de interesse dos alunos, por meio de e-mail feiradeprofissoes@unifor.Br ou por telefone (85) 3477.3113.

Mais informações

5ª Feira de Profissões Unifor

Período: 4 e 5 de maio de 2018

Horário: 8h às 18h (sexta-feira) e 8h às 12h (sábado)

Local: Campus da Unifor

Inscrições: www.unifor.br

Mais informações: 3477-3113 | feiradeprofissoes@unifor.br