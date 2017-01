300kg de leite são doados a abrigo

00:00 · 19.01.2017

O leite será empregado na alimentação de idosos acamados e em situação de subnutrição, a partir de dieta adequada ( FOTO: FABIANE DE PAULA )

O Lar Torres de Melo, entidade que atende a 220 idosos em Fortaleza, recebeu uma doação de 300 kg de leite em pó na manhã dessa quarta-feira (18). O material foi arrecadado na 2ª edição do passeio ciclístico "Pedalando por Fortaleza", realizado pela TV Diário em 8 de janeiro, e entregue ao vivo durante o programa "Tudo por Elas". Segundo a organização, 1.210 pessoas se inscreveram no evento, aberto ao público e gratuito, que saiu do Parque das Crianças, no Centro.

A coordenadora de Projetos e Captação de Recursos do Lar Torres de Melo, Adriana Lacerda, agradeceu as doações e a parceria com a emissora. "Estamos juntos não só através do evento, mas porque a TV sempre faz reportagens falando sobre a vida lá de uma forma boa. As pessoas têm uma visão de que morar no abrigo é ruim, mas depende da realidade de cada um", afirma.

Adriana explica que o leite arrecadado será empregado na alimentação de idosos acamados e em situação de subnutrição, a partir do acompanhamento de nutricionistas para adequar a dieta à realidade de cada pessoa. A coordenadora de projetos ressalta que a entidade pode receber doações de alimentos, produtos de higiene e também material de limpeza.

Os interessados em contribuir com a causa também podem realizar visitas. "Convívio, atenção e afeto são necessidades sociais. Todos os dias, abrimos as portas das 13h às 16h. Grupos acima de 20 visitantes podem agendar", informa.

Prática

Para Sônia Ficagna, professora de Educação Física da Universidade de Fortaleza (Unifor), tanto a prática do exercício quanto a doação do material contribuíram para a saúde dos participantes. "A importância maior é difundir a atividade física para que a comunidade tenha a consciência de que as pessoas devem proporcionar saúde a si mesmas e ao próximo. Através de um evento como esse, podemos ajudar pessoas que nem conhecemos", diz. A proposta do passeio foi unir vida saudável com o desfrute de espaços públicos, proporcionando nova visão da cidade.

Na primeira edição, realizada em janeiro de 2016, a iniciativa percorreu a região do Cambeba e destinou suas doações para o Instituto da Primeira Infância (Iprede). O Pedalando por Fortaleza tem patrocínio do Governo do Estado do Ceará, da Câmara Municipal de Fortaleza e da Universidade de Fortaleza.

Para ajudar:

Lar Torres de Melo

Rua Júlio Pinto, nº 1832,

Bairro Jacarecanga

Telefone: (85) 3206-6750