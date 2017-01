3 mil pescadores ainda aguardam receber seguro

00:00 · 28.01.2017

A pesca da lagosta está proibida desde dezembro do ano passado, se estendendo até o mês de maio deste ano, e o defeso da piracema começa no dia 1º de fevereiro. Nesse período, os pescadores artesanais cearenses têm direito ao seguro-desemprego, benefício concedido pelo Governo Federal.

Contudo, conforme a Federação das Colônias de Pescadores do Ceará, o pagamento da temporada de defeso da piracema do período 2015/2016 ainda está atrasado para cerca de 3 mil pescadores. Para o período 2016/2017, a entidade estima que 5.400 profissionais devem requerer o benefício.

A liberação depende, dentre outros fatores, de reuniões com representantes do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), responsáveis por habilitar ou não o recebimento do benefício. Em todo o Estado, conforme as colônias, 30 cidades ainda não realizaram esses encontros: quatro na regional de Fortaleza, 14 na de Juazeiro e 12 na de Sobral. "Desde abril de 2016, estamos nessa luta, e só um terço dos pescadores recebeu", afirma o presidente da Federação, Raimundo Félix. Os pescadores pedem agilidade nos processos.

Em reunião com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em Fortaleza, na última quinta-feira (26), profissionais de todo o Ceará relataram problemas no repasse das verbas e na sobrevivência das famílias que dependem da atividade. Em Quixadá, por exemplo, os pescadores têm organizado eventos sociais, como corridas de canoas, para arrecadar alimentos e distribuir entre as famílias.

Requerimentos

Segundo João Paulo Silva, coordenador geral de Reconhecimento de Direitos e Pagamento de Benefícios do INSS, cerca de 1.600 requerimentos do seguro ainda não processados devem ser analisados nas próximas duas semanas, a partir de segunda-feira (30). Ele informa que a diretoria do órgão deve enviar ofícios ao Ministério do Trabalho e ao Ministério Público Federal (MPF) esclarecendo as dificuldades na marcação e realização das audiências entre os municípios e as promotorias.

O coordenador explica ainda que o objetivo é dar celeridade aos processos relativos tanto ao último ano quanto aos próximos períodos de defeso. Ele defende uma maior automatização dos requerimentos para evitar o deslocamento dos pescadores às unidades responsáveis e facilitar os trâmites entre os órgãos responsáveis pelo pagamento.