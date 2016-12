25 mil fiéis participam de missas na Catedral

00:00 · 26.12.2016 por João Lima Neto/Bruno Cabral - Repórteres

O movimento de fiéis na Catedral de Fortaleza foi intenso no fim de semana. De acordo com a direção da Igreja cerca de 25 mil pessoas participaram de noves celebrações ocorridas no sábado (24) e domingo (25). Grupos religiosos de vários bairros da Capital se reuniram em celebrações eucarísticas que marcaram o nascimento de Jesus Cristo.

De acordo com o padre Clairton Alexandrino, pároco da Catedral de Fortaleza, a Igreja superlotou. "O foco de toda missa é a comemoração desse grande mistério que transcende a compressão humana, a encarnação de Deus", afirmou o pároco.

Segundo o padre, a mensagem passada nas celebrações é que agora Jesus se faz homem mortal representando a raça humana. "Com sua vida dada na cruz, ele pagou o resgate para nos libertar nos dando as portas dos céus. A alegria do Natal é o fato de que estávamos perdidos e agora temos a salvação".

A primeira celebração da Santa Missa na Catedral Metropolitana de Fortaleza começou por volta 10h, presidida pelo padre Brendan Coleman Mc Donald. Às 12h, foi a vez de padre Clairton Alexandrino, pároco da Catedral. Outro momento aconteceu 18h30, presidida pelo Padre Luís Alberto. A celebração final chegou ao fim às 20h, presidida novamente pelo padre Clairton. Outras missas aconteceram na Igreja de São Pedro, no Mucuripe, e na Igreja da Prainha, Praia de Iracema.

Voluntários

Pelo terceiro ano consecutivo, os voluntários da Igreja Batista Central (IBC) realizaram na noite do dia 24, uma ceia de Natal dedicada aos moradores de rua do Centro da Cidade. Desenvolvida na Praça do Ferreira, a ação beneficiou 830 pessoas, com a distribuição de kits de higiene, além de doação de roupas. Segundo Felipe Sousa, coordenador da Ceia de Natal e membro do Grupo Atos de Compaixão da IBC, desde a primeira edição da ceia, em 2014, o número de pessoas que participam do evento, seja como doadores ou voluntários, vem crescendo a cada ano.

Para Carina de Oliveira, que estava na Praça do Ferreira com os filhos João, de 7 anos, Brenda, de 6 anos, e José Abraão, de 7 meses, esse tipo de iniciativa é muito importante e deveria ser feita por mais pessoas e em outras épocas do ano também. "Essa é a primeira vez que passo o Natal aqui na Praça do Ferreira, e está sendo muito bom". Na edição deste ano, a iniciativa contou com 450 voluntários, que conseguiram com que nove pessoas das ruas passassem a viver em abrigos de assistência social.

No cardápio da ceia foram servidos arroz, chester e peru, salpicão de frango, suco e água. Toda alimentação e kits são arrecadados durante a campanha Bem Por Alguém na Igreja e por meio das redes sociais. A ação faz parte da Campanha da IBC "Bem Por Alguém" da IBC Fortaleza. O projeto estimula os religiosos a realizarem boas ações.