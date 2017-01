2ª chamada da matrícula para alunos novatos na rede pública de Fortaleza é iniciada

10:24 · 16.01.2017

A rede pública municipal de ensino inicia nesta segunda-feira (16), prosseguindo até a terça-feira (17) a 2ª chamada da matrícula destinada a alunos que não compareceram às unidades escolares no período determinado nas 526 unidades escolares de Fortaleza.

Segundo a Prefeitura informa que o horário de atendimento vai das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas, sendo priorizado o atendimento a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), àqueles que têm filhos em faixas etárias que correspondem a diferentes datas, é permitida a efetivação da matrícula de todos no mesmo dia e lugar, desde que a escola ofereça a modalidade de ensino que será cursada.

Além disso, a acomodação de alunos cadastrados na lista de espera será feita após o período de matrículas, pelos Distritos de Educação e pela SME, e será disponibilizada pelas escolas até o dia 20 de janeiro.

Para efetivar a matrícula, os responsáveis devem procurar a escola mais próxima de sua residência e apresentar a seguinte documentação: certidão de nascimento; documento de transferência (histórico escolar ou declaração da escola de origem); três fotos 3x4; documento de identificação social do responsável; comprovante de residência; cartão de vacinação; e CPF ou RG do responsável, quando o aluno for menor de idade.