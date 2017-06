'100% Anjos de Plantão' atende hóspedes da Casa de Nazaré

00:00 · 13.06.2017

A Casa de Nazaré funciona desde 1941 e faz parte da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré e do Colégio Piamarta ( Foto: Lucas de Menezes (9/2/2014) )

As cabeleiras brancas anunciam os tempos (viv)idos. A pele, agora sem a rijeza da juventude, traz as marcas de aventuras e alegrias que os olhos revivem ao mirar um horizonte distante. Envelhecer é sinônimo de acumular histórias que contam um pouco da nossa humanidade. Mas, para envelhecer bem, são necessários cuidados importantes com a mente e com o corpo. Para ajudar às hóspedes da Casa de Nazaré, instituição que atende a 36 mulheres idosas, no bairro Montese, os veículos de comunicação do Sistema Verdes Mares promovem, ao longo do mês de junho, a primeira edição da campanha "100% Anjos de Plantão".

A iniciativa é uma ampliação do quadro "Anjos de Plantão", que está no ar desde 2014 no programa "Show da Manhã", atualmente apresentado pelo jornalista Gleudson Rosa na Rádio Verdes Mares 810 AM. Diariamente, durante a atração, buscam-se doações para pessoas com algum tipo de necessidade, como colchões, cadeiras de rodas, medicamentos e fraldas.

Segundo a coordenadora de programação da Verdinha, Ana Cláudia Holanda, a campanha surgiu a partir da ideia de engajar também o público espectador da TV Diário. "Como temos demandas muito grande de pessoas idosas, para essa primeira edição, pensamos em apoiar uma casa de idosos, mas o nosso intuito é o de, a cada mês, ajudar uma instituição", explica.

Para a Casa de Nazaré, podem ser doados materiais de higiene e limpeza, necessários para a manutenção das atividades cotidianas da instituição. As doações podem ser deixadas na portaria da Rádio Verdes Mares, na Av. Desembargador Moreira, 2470, e na portaria do Núcleo de Shows da TV Diário, na Rua Tomás Acioly, 1677, ambas no bairro Dionísio Torres.

A Casa de Nazaré funciona desde 1941 e faz parte da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré e do Colégio Piamarta. A entidade atende a idosas em situação de vulnerabilidade social, como as que tinham vínculos familiares fragilizados ou que viviam em condições precárias. Na instituição, elas vivem em vilas de pequenas casas, vizinhas a um refeitório e a um ambulatório. Todos os dias, recebem atividades lúdicas, artísticas e com foco na saúde e no entretenimento, como brincadeiras com cães, rodas de leitura e ginástica.

Segundo a assistente social da unidade, Camila Mesquita Cavalcante, o atendimento especializado fornece ainda profissionais de psicologia, enfermagem, nutrição e fisioterapia. Além do material arrecadado na campanha "100% Anjos de Plantão", a Casa de Nazaré recebe camas, colchões, medicamentos, roupas e alimentos. "Todo tipo de doação é muito bem vinda", ressalta Camila Mesquita. (Colaborou Nícolas Paulino)

Interessados em ajudar, diretamente, podem entrar em contato através do telefone

(85) 3494-6164