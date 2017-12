1º Encontro de Líderes reúne jovens e professores

01:00 · 21.12.2017

O encontro aconteceu na Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade da UFC

A Associação JA Ceará promoveu o I Encontro de Líderes das turmas que cursam a disciplina eletiva Jovem Empreendedor I. O encontro aconteceu na Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade da Universidade Federal do Ceará - FEAAC/UFC com os alunos que são líderes de salas de aula e professores que estão ministrando a disciplina nas Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral desde agosto de 2017.

O objetivo do encontro foi integrar estudantes e professores das turmas das escolas de Fortaleza. A disciplina, que contempla alguns dos programas da JA Ceará, foi integrada à grade curricular dos alunos em uma parceria com o Governo do Estado por meio da Secretaria de Educação do Estado do Ceará (Seduc).