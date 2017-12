1,9 milhão não concluiu o Ensino Fundamental no CE

01:00 · 22.12.2017

Apesar dos progressos apontados nos últimos anos, a educação cearense ainda desliza em índices que sinalizam a desigualdade de acesso ao direito básico. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua 2016, divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de analfabetismo no Estado é de 15,2%, mais que o dobro do índice nacional, 7,2%, e a quinta maior do País. Ainda segundo o levantamento, 1,9 milhão de cearenses maiores de 14 anos não haviam completado o ensino fundamental até o segundo semestre do ano passado.

Entre a população com mais de 25 anos, 1,6 milhão de pessoas integra o escopo dos que não concluíram sequer o nível básico de ensino no Ceará. O cenário estadual reflete, inclusive, um panorama que atinge toda a Região Nordeste, que apresentou a maior taxa de analfabetismo do Brasil: 14,8%, quase quatro vezes maior do que os índices estimados para as Regiões Sudeste (3,8%) e Sul (3,6%). Os nordestinos também lideram o percentual de pessoas sem instrução, com 19,9%, seguida pelo Norte, com 14,5%.

No Ceará, esse índice é superior ao da média nordestina: 26,3% da população não têm instrução e estudaram por um período inferior a quatro anos - metade da meta estipulada pelo Plano Nacional de Educação (PNE), que prevê que o tempo de estudo no ensino básico some, em média, oito anos. O Nordeste e o Norte, novamente, ficaram abaixo da média, com 6,7 anos e 7,4 anos, respectivamente. Nesse quesito, os homens são a parcela da sociedade que mais contribuiram para aumentar a taxa negativa, já que, entre eles, o índice de pessoas sem instrução atinge quase 30%, superior aos 23,4% femininos.

Ainda de acordo com a PNAD Contínua, no Brasil, 51% da população de 25 anos ou mais de idade estudaram até o ensino fundamental ou equivalente; 26,3% tinham o ensino médio completo ou equivalente; e 15,3%, o superior completo.

Se apenas o Nordeste for levado em conta, mais da metade dos que residem na região - 52,5% - não alcançou o ensino fundamental completo, ao passo que na Região Sudeste 51,1% já havia completado pelo menos o Ensino Médio.

Rede Pública

A amostra do IBGE ratificou, ainda, a importância da educação pública estadual e da municipal. O levantamento apontou que mais de um milhão dos estudantes cearenses acessam o ensino fundamental por meio da rede pública, enquanto apenas 286 mil estão matriculados em instituições privadas. No Ensino Médio, o panorama é semelhante: 385 mil estudantes estão na rede gratuita, contra 44 mil em escolas pagas.

A dificuldade de acesso à educação básica interfere, portanto, de acordo com o levantamento, no grau de instrução dos cearenses - cerca de um milhão e 54 mil entre os maiores de 15 anos não sabem ler ou escrever no Estado. Somente na Capital, a incapacidade atinge 113 mil pessoas integrantes da mesma faixa etária. A taxa de analfabetismo em Fortaleza é inferior à nacional entre os cidadãos a partir de 15 anos de idade, respondendo por 5,4%.