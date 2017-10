1.150 agentes reforçam a segurança no feriado

01:00 · 12.10.2017

Durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida celebrado hoje (12), agentes de trânsito e segurança de diversos órgãos governamentais estão reforçando as fiscalizações em diversos pontos do Estado. Reunindo todo o efetivo, serão dedicados cerca de 1.150 profissionais, que estão trabalhando no intuito de garantir total segurança aos condutores, passageiros e pedestres.

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) trabalha em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) em fiscalizações e na execução de 140 operações, que serão realizadas no período de quinta-feira (12) a domingo (15). Ao total, serão destacados 750 agentes - sendo cerca de 600 policiais - 210 viaturas e 130 bafômetros, nas regiões de praia, serra e sertão.

A PRE também contará com mais de 20 postos fixos que estarão distribuídos em todas as rodovias. A estimativa é que cerca de 45 a 55 mil veículos saiam da Capital, por dia, rumo às duas rodovias estaduais que recebem maior fluxo (CE-040 e 085).

O maior destaque das operações serão dadas à fiscalização na área de praia, nos trechos onde é proibida a circulação de veículos, devido à concentração de banhistas. Neste caso, serão realizadas 64 ações variadas. Também estão programadas 20 operações nas rodovias litorâneas, onde serão realizados testes do bafômetro. As demais operações acontecerão nas rodovias do sertão (30) e Fortaleza e Região Metropolitana (26).

Limites

De acordo com a gerência do núcleo de imprensa e comunicação do Detran, uma série de cuidados devem ser tomados por parte dos condutores para evitar acidentes nas rodovias, como respeitar os limites de velocidade, respeito a sinalização, não dirigir alcoolizado, utilizar os equipamentos corretos no caso dos condutores de motocicletas, entre outros.

A assessoria do órgão reforça que os pontos mais críticos das rodovias, relacionadas à infraestrutura, estão concentradas nos trechos onde as estradas não são duplicadas. A CE-060, que inicia nas proximidades da Ceasa e seguem até Juazeiro do Norte, só possui duas faixas em toda a sua extensão de 400 km.

No caso da CE-085, rodovia turística iniciada em Caucaia e com extensão até Jijoca, só possui trechos duplicados até às proximidades de Paracuru. Da malha de 400 km, apenas 100 contém as quatro faixas (duas para cada sentido). Na mesma CE, em um dos trechos compreendido entre São Gonçalo do Amarante e Paracuru, há o trabalho de reconstrução de uma ponte. O Detran reforça que os motoristas devem ter atenção redobrada ao passar por este trecho.

PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou as próprias operações ontem (11), no km 10 da BR-116, e seguirão até as 23h59 de domingo (15). O órgão afirma que o "planejamento da operação levou em consideração a análise de dados estatísticos com foco no comportamento dos motoristas e nas características dos acidentes considerados graves", de acordo com nota divulgada pelo órgão.

No total, serão destacados todo o efetivo disponível para o Estado - cerca de 400 policiais federais - que revezarão ao longo dos dias em escalas. Também serão disponibilizadas viaturas como etilômetros e sete radares fotográficos, que tem como objetivo captar infração de veículos em alta velocidade.