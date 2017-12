Conheça algumas obras em andamento no Maciço de Baturité e na Serra da Ibiapaba

08:56 · 22.12.2017 / atualizado às 14:56 por Governo do Estado do Ceará

A região do Maciço de Baturité é mais uma beneficiada pelo Programa de Logística e Estradas do Ceará – Ceará de Ponta a Ponta. Entre as obras em execução, está a pavimentação de 32 quilômetros da rodovia CE-253, no trecho Redenção – Pacoti. O trecho está atualmente com 72% dos serviços executados, com previsão de conclusão para o segundo semestre de 2018. As obras na rodovia contam com serviços de terraplanagem, pavimentação, revestimento asfáltico, sinalização horizontal e vertical, obras d’arte correntes e especiais, drenagem e proteção ambiental. Estão sendo investidos recursos da ordem de R$ 31 milhões, do Governo do Ceará e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Já as obras do trecho da rodovia CE-187, que liga Tianguá à Ubajara, na Serra da Ibiapaba, estão com 84% dos serviços de recuperação concluídos. Os 25,67 quilômetros estão recebendo serviços de pavimentação, revestimento asfáltico, obras d’artes correntes, drenagem, sinalização nos sentidos vertical e horizontal e proteção ambiental. Também está sendo realizado o alargamento da plataforma, que passa de 6 para 10 metros, com duas faixas de rolamento de 3,5m cada e acostamentos de 1,5m.

O investimento é de aproximadamente R$ 20 milhões, com recursos do Banco de Interamericano de Desenvolvimento, por meio do Programa de Desenvolvimento do Turismo – Prodetur. Os trabalhos estão sendo realizados pela Secretaria do Turismo do Ceará – Setur, com interveniência do Departamento Estadual de Rodovias (DER).