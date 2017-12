Ceará tem 550 km de obras rodoviárias em andamento

04:02 · 23.12.2017 por Governo do Estado do Ceará

O Governo do Ceará chega ao final do segundo semestre de 2017 com, aproximadamente, 550 quilômetros de malha rodoviária estadual em obras. Os serviços de restauração, pavimentação e duplicação fazem parte do Programa de Logística e Estradas do Ceará: Ceará de Ponta a Ponta, e contam com investimentos de R$ 680.734.261,19, do Tesouro do Estado e do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.

O Titular da Secretaria da Infraestrutura, Lucio Gomes, destaca que a constante na requalificação das estradas estaduais nos últimos anos é o resultado de gestão equilibrada, capaz de manter recursos destinados ao Ceará de Ponta a Ponta. Segundo ele, o Ceará tem hoje em torno de 7,5 mil quilômetros de estradas pavimentadas. Então esse é um investimento bastante relevante. É preciso se destacar que não é possível num nível desses sem uma administração muito rigorosa na questão fiscal. Hoje nosso Estado é o de melhor situação fiscal no Brasil. É por isso que tem condições de alavancar recursos”, expõe.

Em 2017, o DER entregou cerca de 365,35 km da malha viária, pavimentada, restaurada e duplicada. Em 2016, foram concluídos780,33 km e, em 2015, este número chegou a 454,10 km de rodovias. Totalizando os três anos o Governo do Ceará entregou aproximadamente 1.600 km de malha, com investimento de R$ 1.256.262.018,77.

Ceará de Ponta a Ponta

O Ceará de Ponta a Ponta: O Programa de Logística e Estradas do Ceará foi lançado em 2015. Até 2018, os investimentos serão de R$ 2,7 bilhões em cerca de 3 mil km de rodovias. A iniciativa promove a integração dos municípios, bem como o desenvolvimento sustentável, atendendo demandas deste novo momento do Estado.