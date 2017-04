Zona nos palcos

00:00 · 08.04.2017 por Felipe Gurgel - Repórter

O apelo da arte contemporânea conta com a reflexão do público. Da manifestação artística que mais provoca (o espectador a pensar), do que "responde" sobre alguma questão. A premissa do espetáculo "Zona", que estreia neste sábado (8) na programação cultural de Fortaleza, não é diferente. Trabalho de conclusão de curso de parte da 23ª turma da Licenciatura em Teatro do Instituto Federal do Ceará (IFCE), a montagem será exibida às 17h e 19h, aos sábados, dias 8 e 22 de abril, no Teatro Carlos Câmara (Centro).

Dirigido por Antônio Leite, o elenco traz os alunos (e atores, em formação) Alexsandra Aquino, Cândida Iara, Daniel Freire, Felipe Andrade Luz, Jean Claude, Leo Laxmy e Tatiane Albuquerque. Cinco deles também assinam o texto da peça: Jean, Cândida, Felipe, Leo e Tatiane.

Sobre o enredo, o diretor pontua que "Zona" evoca "uma grande passarela, um grande cruzar de intenções, de sentimentos e sensações, que passa por uma cidade (imaginária). Cidade que cada personagem traz em si", reflete Antônio.

Jean Claude, que integra o elenco e ainda organizou a dramaturgia, detalha o processo de criação do espetáculo. "Dentro da cidade (imaginária), sete pessoas se encontram. Cada pessoa tem o seu mal psicológico. Nessas pessoas, a gente encontra o amor, a cobiça, loucura, inveja, traição", sugere o ator.

Situando que a criação dialoga também com o existencialismo de Jean-Paul Sartre (1905-1980), Jean adianta que o trabalho permite que "o público pense sobre o espetáculo, (a peça) não responde nada pelo público", diz.

A elaboração do roteiro envolveu o trabalho dos alunos em diversos momentos do programa do curso. Ingressando (a maioria dos formandos de agora) em 2013.2 no IFCE, a turma passou por disciplinas como Análise e Criação de Texto. Jean Claude resgatou cinco textos dessa produção, para formatar só um, que baseou o enredo da peça.

"Quando decidimos montar o 'Zona', não tínhamos texto. Resolvi conversar com a turma para resgatar os textos e transformá-los em dramaturgia", detalha Jean.

Finalização

A montagem do espetáculo é o primeiro trabalho de conclusão de curso exigido para quem se forma na Licenciatura em Teatro do IFCE. Há um segundo trabalho, por escrito. Jean Claude observa que o processo é muito visado, pelo fato dos formandos compartilharem suas atuações junto ao público.

No entanto, o ator diz que a peça foi levantada em um período de curto fôlego, de apenas dois meses. Na véspera da estreia, os ensaios tornaram-se diários. "A gente se encontra na Casa de Artes do IFCE", pontua Jean, sobre os preparos.

Hoje aos 43 anos, Jean Claude, jornalista já graduado pela Fanor, decidiu cursar teatro, há quatro anos, depois de escrever tanto para a área de cultura.

"E acabei me interessando. De tanto mexer com o teatro local, música, acabei me apaixonando: me joguei e tô tentando (risos)", observa ele. Além de Jean, Cândida Iara, do elenco de 'Zona', também está concluindo a segunda graduação.

Acessibilidade

As sessões das 19h, neste sábado e no dia 22, terão um intérprete de Libras (linguagem de sinais gestuais) traduzindo o espetáculo, ao vivo, para pessoas com deficiência auditiva. Jean comenta que espera atrair mais público para a peça, com esse recurso de acessibilidade, e observa como a ideia surgiu - algo ainda incomum na programação cultural de Fortaleza.

"Um dos atores da peça faz curso de Libras, o Felipe Andrade. Daí ele sugeriu essa ideia e a gente abraçou com muita força. Enquanto acontece a cena, o intérprete fará, de lado, a leitura, em cima do palco do Carlos Câmara", descreve Jean Claude.

Mais informações:

Temporada de estreia do espetáculo “Zona”. Neste sábado (8) e no próximo dia 22, às 17h e 19h, no Teatro Carlos Câmara (Rua Senador Pompeu, 454, Centro). Acesso gratuito. Haverá intérprete de libras nas sessões das 19h. Contato: (85) 3254.5542