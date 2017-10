Vozes de uma cidade esquecida

00:00 · 16.10.2017 / atualizado às 11:41 por Antonio Laudenir - Repórter

"Censurados" apresenta ao público uma série de autores universais e conversa sobre um tema complexo e atual no meio das artes ( FOTO: Jefferson Saldanha/ Div )

Os inúmeros dilemas de uma metrópole como Fortaleza são latentes e, por vezes discutidos de maneira pouco profunda. O histórico tratamento dessa cidade para com os despossuídos e as comunidades periféricas reflete um cotidiano marcado pela exclusão e este abismo social, dotado de inúmeras nuances e particularidades, fere decisivamente nos modos de consumo e propagação de diversas manifestações. Caso da produção artística, por exemplo.

O seminário "Periferias Insurgentes - Arte Cidade Política" agarra o tema da exclusão social e se lança como um farol de discussão sobre o que toda uma rede de artistas locais produz atualmente em seus bairros. Hoje (16) e amanhã (17), a atividade, que está em sua primeira edição, ocupa o Porto Iracema com uma série de atividades marcadas por saraus, mesas de debate e apresentações artísticas.

Nos dois dias que compõem o evento, toda a programação será gratuita e tem início às 18h. Para participar do seminário, basta aos interessados efetivar inscrição através de formulário online, disponível desde a última terça-feira (10).

No primeiro dia, às 18h20, acontece a mesa "Nas Bordas do Mundo: Modos Coletivos de Existir". Mediada por Henrique Gonzaga (Nóis de Teatro), a ação objetiva apresentar um panorama da produção cultural e artística nas periferias de Fortaleza, discutindo sobre as táticas de organização coletiva e manutenção das atividades nos respectivos territórios.

A lista de convidados para a mesa conta com Gil de Sousa (Centro Ubuntu de Arte Negra - Planalto Pici), Graça Castro e Silva (Fórum de Cultura do Bom Jardim), Gleison Cruz (Grupo Dito e Feito - Serviluz) e Adriana Schneider Alcure (Coletivo Bonobando - Rio de Janeiro). Em seguida, às 20h30, será a vez do espetáculo "Censurados", motando pela Cia Viv'Arte do Bom Jardim.

Alternativas

Com direção de Robinson Aragão, "Censurados" recorre a textos de vários autores sobre o tema que dá a título à peça e insere números musicais nesse intervalo. Ao todo, doze atores interpretam 37 personagens e se revezam na interpretação de textos de Sócrates, Marco Antônio, Platão, Abraham Lincoln, Martin Luther King, Castro Alves, Anne Frank, Danton, Winston Churchill, Vinícius de Moraes, Cecília Meireles, Geraldo Vandré, Jesus Cristo, William Shakespeare, Moreira da Silva, Carlos Drummond de Andrade, entre outros.

De acordo com os realizadores, o tom do trabalho varia do dramático ao cômico, do discurso político mais explícito ao lirismo da poesia.

É inconteste como o nome dessa montagem reverbera os últimos acontecimentos pelo País, onde uma onda conservadora e pouco explícita em seus objetivos vem travando um embate descontrolado contra artistas e instituições de arte no Brasil. Em busca da manutenção de uma tal "moralidade", esse movimento de ódio também interfere no dia a dia de artistas que estão longe dos grandes centros culturais. Os integrantes desse grupo são estimulados, através de meios estéticos, a expandirem a capacidade de compreensão do mundo e as possibilidades de transmitirem aos demais membros das comunidades - bem como aos de outras - os conhecimentos adquiridos, descobertos e inventados neste processo.

Henrique Gonzaga trava um esclarecedor diálogo sobre a necessidade deste seminário no Porto Iracema. Parte dele atravessa os 15 anos de labuta do grupo "Nóis de Teatro" em Fortaleza. "Ao longo destes anos de atuação, com um foco sobre a periferia e o debate da arte na nessas comunidades, passamos a ter contatos com outros grupos da cidade. Começamos a perceber a variedade de movimentos e a multiplicidade de coisas acontecendo. Esse seminário surge dessa necessidade de mostrar essa rede tão múltipla e composta de manifestações como teatro, dança, música, grafite etc", pontua o organizador.

Na terça-feira, 18h, acontece a mesa "Nos Centros da Batalha: Reinvenções do Espaço Público", com mediação de Kelly Enne Saldanha (Nóis de Teatro). Aqui, o intuito é reunir grupos e coletivos que têm ocupado o espaço público da cidade de modo inventivo e plural - resistindo à institucionalização dos "rolezinhos" e movimentos periféricos. Para conversar sobre este tema foram convidados Carlos M. Melo (Sarau da B1, do Jangurussú), Jam's Willam (Sarau Corpo sem Orgãos, do Conjunto Ceará), Micinete de Lima (Planalto Pici) e Wilbert Santos (Bonja Roots/ Bom Jardim). Para encerrar o seminário, um sarau à 20h30 traz o Sarau da B1, Sarau Corpo sem Órgãos e Bonja Roots. O microfone também vai estar aberto ao público.

Contexto

Existe toda uma falácia e celebração que abraça e se alimenta da inconsequente imagem de um Fortaleza solar, acolhedora e assoberbada pela poesia de sua gente. Dentro desse reconhecimento limitante, existe uma capital quase idílica, com ares de pulsante e cheia de afetos, porém com espaço geográfico bem delimitado. Essa Fortaleza, entretanto, percorre um território que vai do Meireles ao, no máximo, bairro do Benfica.

A conta é simples quando os números são explorados. Fortaleza conta com um extensão de 313,140 km², e esse citado "circuito cultural" apresenta distância máxima de 9,7 km. Obviamente, nenhuma conta, nenhum número, seria capaz de precisar as nuances dessa cidade. Entretanto, infelizmente existe uma Fortaleza bem diferente da presenciada por sua elite econômica.

Dos 120 bairros da Capital, 72 revelam um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) tão baixo que fica impossível qualquer tipo de comparação com qualquer nação mais pobre que o Brasil. Granja Portugal, Bom Jardim, Jangurussú, Planalto Pici e Serviluz, alguns dos locais onde atuam estes coletivos e artistas convidados para o seminário, estão situados nessa lista.

Assim, "Periferias Insurgentes _ Arte Cidade Política" surge como um ambiente de propagação. "Atua como espaço para compreender como estes grupos e coletivos estão resistindo nas comunidades a partir dessas corretes que a arte propicia", defende Gonzaga.

O seminário se permite a observar como estes movimentos atuam (ou podem agir) nos espaços públicos da urbe. Outro prisma é debater o que está acontecendo nesses locais e sugerir possíveis saídas para estes artistas e coletivos. A busca por voz e formas de combate à desigualdade são latentes nesses artistas.

"Fortaleza é muito múltipla, a cidade toda é local de arte e essas cidades precisam conversar e dialogar entre si, do Bom Jardim ao Pirambu. Existe uma área nobre, onde as ideias e os recursos circulam. Agora, percebo que a periferia cada vez mais se nega a esta realidade e busca igualdade de possibilidades e de trânsito. Por que toda essa produção não pode sair para o resto de Fortaleza e até o Ceará como inteiro? Por que nossos caminhos devem ser tão curtos?", finaliza o realizador, com necessários e urgentes questionamentos.

Mais informações:

Seminário "Periferias Insurgentes - Arte Cidade Política". Hoje (16) e amanhã (17), às 18h, no Porto Iracema das Artes (R. Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema) Gratuito. Contato: (85) 3219.5865