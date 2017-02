Vivendo a irrealidade

00:00 · 01.02.2017

Em 1974, circulou no universo das artes plásticas o Zero Cruzeiro. Um papel moeda em formato idêntico ao da época, porém com o valor "zero" estampado. No lugar das figuras de prestígio que ilustravam as cédulas do cruzeiro, o artista Cildo Meireles incluiu as imagens de um índio brasileiro e um paciente de hospital psiquiátrico, vistos por muitos como personagens irrelevantes à sociedade. Neste ano, André Parente traz à tona uma nova moeda, a chamada "1 Irreal".

A ideia surgiu em maio de 2016, quando um grupo de artistas se uniu em ações contra as articulações para o impeachment de Dilma Rousseff, formando o Coletivo Aparelhamento. Inspirado por uma frase de Helio Oiticica, "Da irrealidade vivemos", André Parente buscou expressar através da arte o descontentamento com o panorama político brasileiro. "Parti da irrealidade que a gente estava vivendo com esse golpe: tirar um presidente e deixar entrar um grupo de pessoas ainda mais corruptas", explica.

A fim de estabelecer uma paráfrase com o contexto do impeachment, a moeda de 1 Irreal estampa em uma de suas faces o atual presidente do Brasil, Michel Temer, e, na outra face, o ex-presidente da câmara dos deputados, Eduardo Cunha. "É uma moeda que não tem nem cara, nem coroa. Embora tenha dois lados diferentes, esses lados são, ao mesmo tempo, iguais. São os dois que armaram desde o início", ressalta André Parente.

Crítica

O Irreal surge não apenas como uma crítica ao governo vigente, mas como uma proposta de diálogo a respeito da chamada "irrealidade" que estamos vivendo. "A gente pensa 'não é possível que piore a cada dia', mas piora sim, todo dia", afirma André, apontando para o alto número de políticos que, mesmo citados pela operação Lava-Jato, permanecem no poder; a precarização das universidades públicas; e o "desmonte generalizado que está existindo em todas as esferas, municipais e federais". Para promover esse debate, o artista lançará a obra em algumas capitais brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Fortaleza.

Foi na capital cearense onde André iniciou sua carreira profissional. Aqui, ele contará com uma breve conversa com a pesquisadora Beatriz Furtado e o artista plástico Eduardo Frota. O trabalho final consiste em um kit em uma caixinha de papelão, com dois carimbos dos dois lados da moeda, um suporte especial para conservar a moeda e um texto escrito por Katia Maciel, intitulado "Os Cinco Lados da Moeda". "Eu estava conversando com a Katia e não parava de falar coisas sobre a moeda. Então ela começou a escrever, como se eu estivesse fazendo a melodia de uma cantilena e ela, a letra", relembra André Parente. Através de jogos de palavras com o latim, a pesquisadora deu ao Irreal uma breve história que, apesar de trazer elementos do passado, enquadra-se na atualidade.

"As moedas, presas às mãos de renomado pirata, agora se espalham na leitura da maldição Temeritatem, conhecida por ter dado fim a um paraíso, agora perdido, chamado Brasil", escreveu Katia.

André explica que a demora para lançar a moeda se deve à dificuldade enfrentada pelo artista para encontrar uma empresa disposta a cunhar os rostos dos políticos, tendo em vista que muitas trabalhavam para instituições governamentais: "Quando eu abordava as questões técnicas, materiais, tudo bem, mas quando eu chegava no assunto, a coisa morria ali". O kit contendo o Irreal será vendido a R$100 e parte do dinheiro arrecadado com as vendas será destinado às ações de protesto que os artistas do Aparelhamento têm promovido. André Parente afirma que "o lançamento será também um momento de comemoração, de reunião de pessoas que estão entendendo que é preciso resistir a tudo isso que está acontecendo no País".

Público

O idealizador do 1 Irreal compara a atual produção das artes plásticas ao que aconteceu com a música nas décadas de 60 e 70, pois os trabalhos atuais não possuem mais o espaço como objeto principal, mas sim o tempo. "A gente não está mais falando só de pintura, gravura, escultura e desenho. Hoje, as artes plásticas e visuais incorporam todos os objetos, o artista pode fazer seu trabalho usando um instrumento musical, uma fotografia ou algo que ele criou", contextualiza André.

"Nunca o Brasil viveu um momento de uma produção tão rica e heterogênea de qualquer campo da arte, como as artes plásticas estão vivendo hoje. É de uma potência impressionante", elogia o artista, embora lamente que, do ponto de vista do público e do mercado esse avanço passe quase despercebido.

"Já no início das vanguardas históricas, alguns pintores diziam 'o povo não está conosco'. Eles queriam dizer que, como na ciência e em outras áreas de ponta, há uma disjunção das artes com o gosto popular. Está afastado do povo, do povão, então o fato de não ser uma arte popular, de grande acesso, como é uma música popular, você tem uma certa dificuldade de acesso e de relação com o público".

Para que esse distanciamento da arte contemporânea com o grande público seja reduzido, André Parente espera que as pessoas busquem entender melhor o que estão consumindo. A falta de consumidores da arte no Brasil faz com que grandes artistas, como o renomado Cildo Meireles, voltem-se para instituições internacionais, exemplifica.

Trabalho

Além de artista plástico, André Parente é também professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e está, atualmente, realizando um novo trabalho, ainda no contexto da "irrealidade". A novidade consiste no rosto de Michel Temer composto por diversas situações em que Eduardo Cunha está cochichando com o presidente, ("fazendo conchavo político", diz o artista).

Inspirando-se na técnica cinematográfica de campo/contra-campo, a intenção é transmitir a ideia de passagem de uma imagem a outra. "Estou juntando esses dois rostos para a gente nunca esquecer que o Temer tem por trás dele o Cunha, já que a gente muito frequentemente esquece as coisas", explica André.

O artista reforça o papel dos cidadãos na luta de resistência e afirma não enxergar oposição: "95% dos meus amigos são contra Temer, Trump, Crivella. Ou as pessoas de cultura, os intelectuais vivem numa bolha ou as outras pessoas não ligam para o que acontece".

Mais informações:

Lançamento da obra "1 Irreal". Hoje (1), às 19h, na Sem Título Arte (Rua João Carvalho, 66, Aldeota). Contato: (85) 99925.9825