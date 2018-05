'Visita inesperada', com Denise Fraga

00:00 · 10.05.2018

A atriz Denise Fraga, ao lado do ator Tuca Andrada, em cena no espetáculo "A Visita da Velha Senhora": depois de passar por outras capitais, montagem fica em cartaz, de quinta-feira até domingo, na Caixa Cultural Fortaleza

A comédia trágica do dramaturgo suíço Friedrich Dürrenmatt traz à tona a temática da ética humana em relação às questões postas pelo sistema capitalista. Ao longo de 120 minutos, as reflexões de "A Visita da Velha Senhora" levam o público a pensar até onde as pessoas são capazes de ir por dinheiro.

Em cena, 13 personagens se defrontam com um dilema ético e moral. Podem salvar a cidade em que vivem com o dinheiro de uma velha senhora milionária, mas, para isso, é preciso um sacrifício. Em troca de um bilhão para a cidade de Güllen alguém terá que matar Alfred Krank, homem por quem Claire Zachanassian, a mulher que doará o dinheiro, foi apaixonada na juventude e que a abandonou grávida por um casamento de interesse.

Quem dá vida a Claire é Denise Fraga que está em turnê com o espetáculo "A Visita da Velha Senhora". Após passar por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Belém, a peça entra em cartaz em Fortaleza nesta quinta-feira (11), às 20h, no Theatro José de Alencar (TJA). Até sábado (12), o horário é às 20h; e, no domingo (13), última apresentação, às 18h.

Na plateia os ingressos custam R$ 50 (R$ 25 meia); na frisa R$ 60 (R$ 30 meia), camarote R$ 70 (R$ 35 meia) e na parte superior o valor é de R$ 40 (R$ 20 meia). A compra pode ser feita na bilheteria do TJA ou pelo site da ingressando.Com.Br, onde há um mapa dos assentos do teatro.

Além de Denise, o elenco é composto por: Tuca Andrada, Fábio Herford, Romis Ferreira, Eduardo Estrela, Maristela Chelala, Renato Caldas, Beto Matos, David Taiyu, Luiz Ramalho, Fernando Neves, Fábio Nassar e Rafael Faustino.

"Somos parceiros antigos, temos mais ou menos a mesma idade, parece que somos uma companhia de teatro", pontua Fraga. "Estou muito feliz em ver que um projeto que eu sempre quis fazer acontecer de uma maneira tão amorosa e harmônica, é maravilhoso", complementa.

Além de atuar, Denise Fraga também participou do processo de adaptação do texto, juntamente com Christine Röhrig e Maristela Chelala. "Não foi nem uma adaptação, fizemos apenas alguns cortes e mantivemos a acidez própria do texto", relata a atriz roteirista.

Com direção geral de Luiz Villaça o texto foi traduzido diretamente do alemão por Christine Röhrig.

A peça é um sonho de Denise há 4 anos. "Fiquei besta como a peça está sendo atual, porque ela trata de um eterno dilema da humanidade: o que acontece com a gente quando o tema central é o dinheiro. Nas apresentações foi ficando assustador para mim, de como a peça ficou propícia para o momento atual. Parece que foi um espetáculo encomendado para gente semana passada", pontua a atriz.

Temática recorrente

A relação ética e moral das pessoas em relação ao dinheiro é tema recorrente nas mais recentes montagens de Denise Fraga. No espetáculo "Galilei Galilei" e "A Alma Boa de Setsuan", encenados pela atriz e adaptadas dos textos de Bertolt Brecht também trazem à tona a relação do homem com o seu ganha pão.

A discussão central da montagem perpassa justiça e a omissão. Até que ponto fazer o que a senhora Claire pede é justo com a cidade e da omissão de toda uma cidade se o pedido for acatado por algum cidadão.

"A gente fica falando que vivemos em uma democracia, mais temos um grande ditador: o capital. Eu costumo dizer que dinheiro precisa significar liberdade e não prisão. A gente precisa ter o dinheiro do não, aquele mínimo de dinheiro para dizer: não, isso aqui eu não faço por dinheiro nenhum", comenta Denise.

Derivado do teatro épico, tanto Brecht como Dürrenmatt queriam com seus escritos passar mais do que entretenimento para a plateia, e sim, dar a oportunidade do público discutir assuntos que permeiam a sociedade. Em "A Visita da Velha Senhora", Friedrich Dürrenmatt expõe a fragilidade desses valores morais e a noção de justiça quando o centro do problema e da solução é o dinheiro. A personagem de Denise Fraga é o poder material encarnado no palco. Ao chegar, Claire Zachanassian coloca a cidade de Güllen em xeque, pelo menos no quesito moral.

"O que é legal desse autor é que ele consegue escrever uma comédia dentro dessa tragédia. No posfácio do texto Dürrenmatt escreve assim: 'o que seria dessa tragédia se não fosse feita uma comédia'? Ele era muito preocupado em agradar o público e através do humor ele conseguia levar à reflexão", explica Fraga.

"Isso é uma coisa que me define muito. Além de querer divertir as pessoas, quero que elas saiam do teatro com uma pulga atrás da orelha, que levem essa discussão para casa", conclui.

Montagem

O mineiro Ronaldo Fraga assina o cenário e o figurino, que fez a peça ser vencedor da 30ª edição do Prêmio Shell de Teatro de São Paulo nessa categoria. A trilha sonora, original, fica a cargo de Dimi Kireeff e Rafael Faustino e a direção vocal é de Lucia Gayotto, já que há momentos na peça com números musicais.

Mesmo sendo um drama, a peça tem uma narrativa leve e uma história de fruição fácil. Sendo um craque do suspense, Friedrich Dürrenmatt tem a artimanha de deixar o público curioso com o que vai acontecer a seguir.

Encontro

O elenco costumeiramente recebe o público na porta do teatro e em Fortaleza não será diferente. "Essa possibilidade de está em contato com o público é incrível e também tem essa questão da continuidade. Às vezes a gente encontra pessoas que já assistiram outras peças nossas e comentam", afirma Denise.

Em sua mais recente apresentação aqui, no espetáculo "Galilei Galilei", em 2016, a atriz diz que a capital cearense é lugar certo para as suas apresentações. "Não consigo mais pensar em um peça sem pensar em ir para Fortaleza", finaliza a atriz.

Mais informações:

Espetáculo "A Visita da Velha Senhora". Nos dias 10, 11, 12 e 13 de maio, quinta a sábado, às 20h e domingo, às 18h. Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro). Classificação 14 anos. Ingressos na bilheteria do TJA ou pelo site ingressando.Com.Br. Contato: (85) 3101.2583