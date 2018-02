Virtuose precoce

00:00 · 23.02.2018 por Felipe Gurgel - Repórter

Para uma obra artística que chega a ganhar status de "genial", a música do paulista Chico Pinheiro (43) ainda tem um longo caminho de divulgação, a fim de se equilibrar mais entre elogios e visibilidade do público. O projeto Jazz em Cena pontua essa busca e realiza neste sábado (24), no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), o "Tributo a Chico Pinheiro".

O show reunirá os músicos cearenses Hermano Faltz (guitarra e direção musical), Tito Freitas (piano), Luis Hermano Bezerra (contrabaixo) e André Benedecti (bateria), além dos cantores Marcus Caffé, Pedro Frota e Rebeca Câmara como convidados especiais. A entrada é franca.

A obra de Chico Pinheiro parte do lançamento do primeiro disco do paulista, "Meia noite meio dia" (2003). As 14 faixas revelam parcerias entre o músico e gente como o veterano Aldir Blanc, Paulo Neves, Guile Wisnik e o paraibano Chico César. O repertório traz a interpretações de Luciana Alves, Fábio Torres, Lenine e da cantora Maria Rita (antes de ela se firmar em carreira solo), entre outros.

Lançado há 15 anos, "Meia noite meio dia" até hoje é considerado o mais influente disco da carreira do paulista e impacta os admiradores da fusão entre jazz e MPB. Para Hermano Faltz, guitarrista e diretor musical do espetáculo, Chico Pinheiro "é um músico genial. Tem uma habilidade de composição incrível. Logo na estreia, trouxe canções complexas harmonicamente, como fizeram músicos como Tom Jobim e outros gênios brasileiros. É uma continuidade à obra dessas figuras", situa o músico - que na bagagem acadêmica carrega o diploma pela renomada Berklee School of Music (EUA).

Hermano coloca o quanto é desafiante interpretar a obra do músico paulista. "O desafio é relativo aos pontos cruciais de uma música: a harmonia complexa, diversificada, diferenciada para executar. A melodia das vozes também. Tem de prestar bem atenção nas nuances. E também na (parte) rítmica. Ele é um músico de mão cheia em relação a tudo isso", observa.

Embora "Meia noite meio dia" tenha contado com a participação de intérpretes conhecidos na MPB (a exemplo de Lenine, Chico César e Maria Rita), o próprio nome de Chico Pinheiro ainda é desconhecido por muita gente no Brasil.

Questionado sobre qual seria uma discografia básica para o ouvinte que queira se inteirar sobre sua obra, Hermano destaca quatro álbuns. "Com certeza, o 'Meia noite meio dia'. Também o 'Nova' (2008, feito em parceria com o músico norte-americano Anthony Wilson, integrante da banda de Diana Krahl). E o disco homônimo dele (2005), seria o trio básico".

Entrevista com o músico Chico Pinheiro

"O ciclo só se fecha no ritual da audição, do agregar, do juntar"

Você ainda é um artista jovem, de 43 anos, e já está recebendo um tributo a sua obra, aqui em Fortaleza. Como recebe essa homenagem?

Quando soube da homenagem, fiquei profundamente honrado e feliz. Já houve espetáculos-tributos sobre minha música aqui nos Estados Unidos, mas é muito, muito diferente quando acontece em seu próprio país, a emoção é outra. O maestro Moacir Santos uma vez me disse: "o artista que diz não se importar em não ser ouvido, está mentindo". A gente faz música para a gente, mas para os outros também. Criar pode ser a coisa mais solitária do mundo, mas o ciclo só se fecha no ritual da audição, do agregar, do "juntar" através dos sentimentos e emoções que a música traz àqueles que a escutam. Esse evento, essa homenagem, é uma síntese disso tudo e só tenho a agradecer aos envolvidos. Aliás, todos grandes músicos aí do Ceará.

"Meia-noite meio-dia" é considerado seu álbum mais influente. É marcado por ter ajudado a revelar Maria Rita para o grande público. Como esse disco reverbera até hoje? Você tem algum projeto de relançar em outro formato?

Tenho um carinho especial pelo "Meia-Noite Meio-dia", até por ser meu álbum de estreia. Há outros até mais premiados e mais influentes no sentido de exposição, ou mais importantes pra mim, como o "Flor de Fogo", que ganhou diversos prêmios e considero dos meus mais genuínos. Mas o primeiro é sempre o primeiro. Há alguns anos, o diretor Jayme Monjardim me contactou por conta de uma minissérie que produzia para a Globo, sobre a grande cantora Maysa, sua mãe. Ele me pediu para musicar um poema (póstumo) dela. Como se já não fosse um desafio suficientemente grande, o poema era lindo, mas muito difícil de musicar, pois sua métrica não fora pensada para isso. Passei dias debruçado sobre aqueles versos, burilando, tentando achar um caminho. Acabei compondo a canção, que incluí na reedição comemorativa de 10 anos do "Meia-noite meio-dia", como faixa bônus: "Canto Vagabundo".

Hoje, depois de tanto tempo fazendo carreira no exterior, você ainda pensa em voltar a morar no Brasil? Ou esse retorno não faria sentido para a sua carreira?

Amo o Brasil e São Paulo, minha cidade. Sei que tudo que produzi e continuo produzindo vem do fato de ter vindo de onde vim. Mas a mudança para os Estados Unidos foi algo natural. Gosto de desafios e sinto que Nova York é o lugar mais estimulante e interessante para se estar hoje, ao menos para o tipo de música que faço. Por outro lado, conheço bem minhas raízes e faço questão de levá-las comigo, para onde quer que eu vá. Se tenho saudades? Sim, principalmente dos amigos, da família, mas hoje a internet ajuda imensamente nesse sentido e, como bom sagitariano que sou, gosto de andar pra frente, atrás da flecha!

Mais informações:

Tributo a Chico Pinheiro pela programação do projeto Jazz em Cena. Neste sábado (24), às 19h, no CCBNB (R. Conde D'Eu, 560, Centro). Entrada franca. Contato: (85) 3209.3500