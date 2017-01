Vinte anos sem Chico

00:00 · 27.01.2017

Nesta sexta (27), antes do show da Nação Zumbi e Saulo Duarte & a Unidade, o documentário "Um caranguejo elétrico", centrado na vida de Chico Science, será exibido às 16h e às 18h, no Cinema do Dragão Fundação Joaquim Nabuco, com acesso gratuito. Lançado em março do ano passado, quando Chico completaria 50 anos de idade, o filme é uma parceria entre a RTV Produções, Globo Nordeste e Globo Filmes.

Dirigido por José Eduardo Miglioli (SP/PE), o documentário traz depoimentos de familiares, dos atuais e ex-integrantes da Nação Zumbi, e ainda de personalidades envolvidas com a trajetória de Chico Science, como Gilberto Gil, Arnaldo Antunes, DJ Dolores (PE), entre outras. O filme é dividido em três atos: A Lama (as origens de Chico), o Caos (o Recife nos anos de 1990 e a cena local da época) e o Legado (a influência da obra do "mangueboy").

Segundo o guitarrista da Nação Zumbi, Lúcio Maia, em entrevista por telefone, a banda ficou satisfeita com o resultado do documentário. Ele enfatiza que foi uma surpresa, para os músicos, a iniciativa da Globo de produzir o filme. Lúcio observa que a autenticidade do registro passa pelo modo como o projeto foi descentralizado.

"O diretor é paulista, teve o pessoal do Recife também envolvido e a banda está dispersa pelo Brasil", situa o guitarrista. Ele, Jorge Du Peixe e Pupillo moram em São Paulo. Dengue e Toca Ogan, no Recife (PE). Lúcio acredita que o documentário foi fiel aos personagens que, de fato, foram mais próximos à curta trajetória de Chico Science.

"Quando o documentário ficou pronto, a gente foi ver a pré-estreia e ficamos bem felizes. Muita gente do Recife, que se acha autoridade em Chico, ficou de fora da edição, porque não falaram dele para o filme, e sim deles mesmos. E a proposta do filme era falar de Chico Science", aponta Lúcio Maia.

O guitarrista conta que quem de fato conviveu com o mangueboy foram os músicos da Nação Zumbi e sua família. Ele recorda a inocência de Chico Science em relação à intenção das pessoas e alerta que, para a Nação Zumbi, houveram documentários, antes de "Um Caranguejo Elétrico", que a banda não aprecia.

"A gente sequer participou de alguns, porque eram de pessoas com seus egos inflados, falando de si mesmas. Não havia autenticidade na proposta", revela, sem citar nomes.

Lúcio Maia não confirma, por enquanto, nada sobre os planos da Nação Zumbi para 2017. Diferente do vocalista Jorge Du Peixe, ele não sabe se o novo material, gravado em Fortaleza, vai virar disco este ano. "As coisas deram uma guinada. Temos repensado a estratégia de 2017", atualiza o músico pernambucano.

Sonoridade

Exímio guitarrista, Lúcio Maia sempre acentuou sua guitarra em meio à forte cozinha (o som do baixo e dos tambores) da Nação Zumbi. Ele comenta a sonoridade do grupo, observando que a essência da Nação foi fundada e mantida desde a época de Chico Science.

"É uma banda que encaixou de imediato, já era o que é hoje. A gente não ficou pensando uma ideia muito elaborada de som. Embora nossa intenção seja elaborada, a prática não é. A gente simplesmente toca, do jeito que sabemos fazer", resume ele.

O guitarrista conta que, particularmente, se sente "mais seguro, bem resolvido no meu instrumento. Produzi nesse tempo discos do Mombojó, Ana Cañas, Devotos, e foi bom como experiência. Mas quando você está trabalhando pra alguém, presta serviço pra esse alguém. E eu sou uma pessoa que tenho muita personalidade, daí acabo trazendo o trabalho muito para o meu jeito", comenta ele, que revela ainda estudar a guitarra todos os dias, sempre que pode.

20 anos

Sobre os 20 anos da morte de Chico Science, recordados na próxima quinta, 2 de fevereiro, Lúcio Maia conta que o mangueboy é lembrado, pelos músicos, como o amigo que foi para o grupo - e não apenas como a lenda contada pelos que escrevem a memória da cultura brasileira.

"A nossa lembrança dele é sempre no âmbito pessoal. Lembro muito de como a gente saía, do apartamento dele. A gente lembra principalmente quando tá bebendo, descontraindo. Chico sempre foi uma entidade presente dentro da nossa vida, nunca deixou de ser. Sempre que a gente sobe no palco é uma reverência pra ele também", reflete.

Lúcio Maia recapitula que a Nação Zumbi - desacreditada por muita gente que não botava fé na banda sem Chico Science - precisou de um tempo para fortalecer uma nova identidade. Ele recorda das gravações do disco "Rádio S.Amb.A" (2000) e de como este álbum ficou meio esquecido. "Dele, saiu 'Quando a maré encher', uma música do Eddie (PE) que virou um puta hit do nosso show. No disco seguinte ('Nação Zumbi', 2002), aí sim, a gente alcançou uma identidade nova, e dali pra frente foi história", complementa. (FG)

Mais informações:

Exibição do documentário "Um caranguejo elétrico", com direção de José Eduardo Miglioli. Nesta sexta (27), às 16h e 18h, no Cinema do Dragão Fundação Joaquim Nabuco (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Acesso gratuito. A retirada de ingressos acontece duas horas antes das sessões. Contato: (85) 3488.8600