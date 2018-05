Vídeo critica violência contra negras nos EUA

00:00 · 09.05.2018

Capa do single "This is America", de Childish Gambino. Canção rendeu um vídeo polêmico. Na tela, a violência contra negros na América de Donald Trump

Donald Glover está de volta. Às vésperas da estreia de "Han Solo: Uma história Star Wars", novo filme da franquia espacial da Disney/ LucasFilm, o ator, roteirista e criador da série "Atlanta" aproveitou para turbinar seu projeto musical. Entre 2011 e 2016, Glover lançou três álbuns de hip hop como Childish Gambino.

No último sábado, 5, Childish Gambino lançou o clipe de "This is America", um single que, mesmo com qualidades de sobra, não fará parte de um quarto de disco de Glover. O vídeo, que mescla ironia e violência explícita, tem um alvo certo: as tensões raciais nos Estados Unidos.

A direção ficou por conta do cineasta japonês Hiro Murai, um colaborador frequente de Donald Glover, ora de seu alterego musical, ora de sua versão produtor de TV. Murai comandou alguns episódios da premiada "Atlanta" (no Brasil, a série é transmitida pelo canal pago Fox Premium).

Precisão

"This is America" mostra Childish Gambino sem camisa em um grande galpão. Ele dança, sorri e brinca, na sequência inicial, sugerindo algo cômico (nada estranho, já que o humor é um dos elementos da carreira de ator de Donald Glover). Mas vem um disparos à queima-roupa, a música muda de tom e o clima pesa. As vítimas que aparecem na tela são sempre negras. E, em meio a agitações dentro do galpão, dança e sorrisos, ninguém parece se importar.

A canção e o vídeo "This is America" criticam um combo conservador, cuja temperatura só aumentou com a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais e, sobretudo, as atitudes do atual presidente dos EUA. Um destes elementos, atacados por Childish Gambino/ Donald Glover é o acesso a armas de fogo no país - que, sob Trump, foi ainda mais facilitado. A novela se repete: a cada ataque em massa em território norte-americano, os setores da mídia mais alinhados com os democratas voltam a questionar a facilidade com que o americano médio adquire armas, incluindo metralhadoras, submetralhadoras e rifles de assalto.

Outro alvo parece ser a violência contra a população negra, que tem na polícia dos EUA um vilão recorrente.

No vídeo, episódios recentes da história dos Estados Unidos são recordadas, incluindo o caso do massacre de nove membros de uma igreja da comunidade negra de Chatleston, em 2015. Na tela, Childish Gambino graceja para um coral gospel antes de metralhá-los sem parecer se importar.

As redes sociais ficaram em ebulição com o lançamento. Usuários, inclusive, tentaram decifrar as referências explícitas e implícitas no clipe de This is America, single que deve compor o novo disco de Childish Gambino, ainda sem data de lançamento definida.

O medo e a América

O videoclipe, com sua mensagem, lembra "I'm afraid of Americans", single de David Bowie, tirado do disco "Earthling" (1995). Dirigido por Nick Goffey e Dominic Hawley, o vídeo da canção mostrava o cantor inglês pelas ruas de uma metrópole americana, sendo perseguido por Johnny, um jovem de olhar psicótico. Quem o interpreta na tela Trent Reznor, líder do Nine Inch Nails, banda que abria os shows de Bowie na época.