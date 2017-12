Vida em versos e prosa

00:00 · 21.12.2017

Foram as rimas que mudaram por completo sua vida. O menino de nome Ribamar Felipe Souza Miranda foi batizado pelas ruas com 16 anos com o nome Felipe Rima, ao descobrir que seu maior dom era o de poetizar. Lançado neste ano pela editora Cene, o livro "Sonhos e as Pedras no Caminho" é o mais novo projeto do artista.

Rimas e poesias. Era isso que o menino descobriu que queria fazer para o resto da vida - depois de sonhar em ser jogador de futebol e também de seguir os caminhos do tráfico.

Ao longo das 112 páginas Felipe conta sua vida em prosa e verso, utilizando o rap para ilustrar vários momentos.

"O que me inspira é a minha vida, todas as coisas que vivo, todos os aspectos, em todas as frentes, em todos os âmbitos: família, cotidiano, rua, Brasil, mundo, o amor, o amor fraterno, a poesia, namorar. Tudo que envolve minha vida como ser humano me inspira. Pra mim poesia e inspiração vêm como o vento só que a gente tem que ter a sensibilidade de sentir o vento", explica.

No começo, Felipe já se desnuda e diz: "Arrisco me emocionar e deixar transbordar pra você a essência de viver. Entre o que meu olhar leu e a vida me deu até aqui". E assim adentramos na vida do menino e do homem Felipe, sob seu olhar e o olhar de seus parentes, amigos e professores.

Vozes

Sem pretensões de ser autobiográfico, o livro conta a trajetória do protagonista passando pela infância, adolescência e vida adulta. Além de Felipe Rima, sempre em primeira pessoa, surgem sua mãe, seu pai e seu melhor amigo, Mariano.

Surge também Glória, professora de um projeto social que lhe apresentou a poesia de Carlos Drummond de Andrade, com os famosos versos "no meio do caminho tinha uma pedra / Tinha uma pedra no meio do caminho".

A pedra, que tanto chamou atenção do menino, para ele era a pedra de crack. Era ela que estava no meio do caminho, que impedia a mãe de sorrir, que fez sua família fugir de casa, fez seu pai se viciar e seu irmão ser preso e que quase carregou o menino Felipe para o mundo do crime.

As ilustrações presentes na obra foram feitas por Bruno Ribeiro. "Pensamos em figuras que fosse bem genuínas, que fosse bem da minha origem, da minha raiz e o hip hop, o grafite faz parte da minha história, da minha trajetória. Assim convidamos um artista que fosse grafiteiro", explica o autor.

Fora dos livros

A realidade violenta vivida por muitas famílias brasileiras nas favelas fazia parte do cotidiano do menino que sonhava em ser jogador e futebol e também o maior traficante de Fortaleza - nada de se espantar, já que o tráfico, drogas e armas faziam parte do cotidiano de Felipe.

Resgatado pelo poder das palavras, o menino canalizou toda a sua violência e assim resolveu lutar e ajudar outras pessoas com suas rimas e poesia.

Em 2011 veio o CD "Entre o Batuque do Coração e a Poesia da Vitória", com mil cópias vendidas em apenas um mês, de mão em mão. O álbum ganhou um prêmio internacional chamado Soluções Positivas, reconhecido pela MTV América Latina, pela iniciativa de colocar junto ao encarte do CD preservativos personalizados - com o objetivo de abordar e incentivar o combate ao HIV.

Posteriormente o disco chegou a países como Argentina e Uruguai, vendendo um total de 10 mil cópias.

Poder dos sonhos

Sempre desejoso de que as coisas que escrevia fossem lidas e inspirassem outros, o livro surgiu como projeto ideal, já que Felipe tinha várias histórias guardadas. "Recebi um convite da editora Cene, uma proposta em que a gente pudesse sintetizar algumas dessas ideias, alguns desses sentimentos", recorda o rapper.

Ele, que tanto foi ajudado por projetos sociais, agora retribui ajudando jovens com a produtora e difusora de arte urbana Batuque do Coração, que usa a arte como ponto central e de partida para inspirar as pessoas.

Funcionando na capital cearense, o projeto em parceria com o Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) realiza palestras, shows e workshops para jovens em situação de vulnerabilidade.

Neste ano, também em parceria com o CCBNB, desenvolve o "Ação Hip Hop", que aconteceu uma vez por mês na Praça do Ferreira, Centro. A iniciativa reúne artistas do gênero para os jovens que gostam de ouvir e criar rap.

Felipe também conta com apoio de diversas secretarias de educação dos municípios, faculdades e empresas que demandam o trabalho do "Batuque do Coração". O livro já passou por mais de 400 escolas em todo o Brasil.

Em 2018 o rapper quer expandir a divulgação de "Sonhos e as Pedras no Caminho" e lançar seu primeiro disco oficial, com 10 faixas.