Vida em pinceladas

00:00 · 21.09.2018

Obras presentes na mostra de Sérgio Pinheiro: "A exposição retoma trabalhos que não eram tocados há anos", explica ele

O Museu da Cultura Cearense, equipamento do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) ganha novas cores com a homenagem aos 50 anos carreira do artista cearense Sérgio Pinheiro, materializada na exposição "Pinturação". A abertura aconteceu nesta quinta-feira (20), com cinco coleções representativas da trajetória do realizador, e fica em cartaz até 4 de novembro. O acesso é gratuito e faz parte da programação da mobilização nacional Primavera dos Museus

Sob curadoria de Valéria Laena, diretora de museus do Dragão, "Pinturação" apresenta as coleções "Os Transformers", "Coloridos no pincel", "Os Ambulantes", "Abstrato Definido" e obras desenvolvidas a partir de ilustrações em Haikai para o livro "O Raio do Futebol" - do ex-jogador e jornalista Sérgio Redes, e ilustrado pelo pintor.

Para a curadoria, há décadas o trabalho de Pinheiro mantém-se importante na cena artística de Fortaleza e do Brasil. Nesta exposição, alguns amigos contemporâneos nas áreas do cinema, fotografia e poesia têm participação como colaboradores - entre eles Rosemberg Cariry, Nelsinho Bezerra e Brandão.

Este último, inclusive, comenta sobre o trabalho do homenageado: "Sérgio veio ao mundo para observá-lo e registra suas observações de um modo peculiar, com uma lógica própria que parece advir de um existencialismo intuitivo que paradoxalmente tem raízes profundas na tradição regional e que repousa tranquilamente na universalidade da máxima 'viva e deixe viver'".

O artista

Francisco Sérgio Sales Pinheiro nasce em Jaguaribe, Interior do Ceará, em 1949. Ainda nos anos 1960, desenvolveu amizade e aprendizagem em múltiplas técnicas artísticas com o célebre mestre Zenon Barreto. Em 1970, viajou para o Rio de Janeiro e durante um ano estudou comunicação visual no Museu de Arte Moderna. Lá, participou da exposição "Arte Agora/70", a convite do pintor João Câmara.

Nos anos 1980, Pinheiro estudou artes plásticas na Universidade de Paris, como bolsista do Governo Francês e, sob a direção do professor Frank Popper, obtendo o diploma de mestre na disciplina.

Participou do Salão dos Independentes e da Exposição dos Artistas Latina Americana, inaugurada pelo presidente Mitterrand no Grand-Palais em Paris.

Pinheiro chegou a expor individualmente em Versalhes, na agência do Banco Credit-Lyonnais, e a participar da exposição "Art em Boite", que acontece em diversos países. Depois de sua estadia na França, viajou à Inglaterra, onde residiu por quatro anos.

Desde então, realizou exposições individuais no Brasil e exterior, sempre com títulos sugestivos acerca de questões estéticas persistentes: "Paisagens em Quadrinhos", "Vistas na Tela", "Rumo Brasília", "Cara Paisagem", "O Gesto por Excelência ou Meios de Transporte", "Paisagem Vista Interna", "O Céu do Ceará", "O Inconsciente Consciente", "O Crescimento da Figura", "Paisagens Quadradas", "Caixas", "Victoire Victory" e "Vistas"

Nos últimos anos, Sérgio Pinheiro vem expondo obras do mesmo tema, "Os Ambulantes", nas estações do metrô de São Paulo e na galeria pública que recebe seu nome, na Avenida Beira Mar, em Fortaleza. Desenvolve ainda intensa atividade na web, administrando seu Blog Aranha(serpinnet.Blogspot.Com.Br/).

Trajetória

Para celebrar os 50 anos do artista, foram selecionadas obras de momentos diversos de sua trajetória. O próprio Pinheiro fala dessa abrangência. "A grande característica é não ter um tema só. A exposição retoma trabalhos que não eram tocados há anos", declara o cearense.

Sobre o CDMAC e o entorno, ele fala de "uma relação de irmão". "Sou muito ligado ao Dragão do Mar e já tive um ateliê por lá durante cerca de 10 anos", diz. O local, inclusive, já havia celebrado seus quarenta anos enquanto artista, no então Memorial da Cultura Cearense.

Mais informações:

Exposição "Pinturação", de Sérgio Pinheiro. Até 4 de novembro no Museu da Cultura Cearense - CDMAC (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Visitação de terça a sexta, das 9h às 19h (acesso até às 18h30); aos sábados e domingos, das 14 às 21h (acesso até as 20h30)

Gratuito. Classificação: Livre